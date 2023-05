Durant els darrers quatre anys, Palma ha apostat de forma clara per la sostenibilitat perquè, allò que volem, és que la nostra ciutat tingui present i, sobretot, futur.

És evident, també, que Palma està en transformació. Hem duplicat la inversió en la millora dels barris, hem resolt reptes històrics com la compra dels terrenys del Lluís Sitjar, que ja és de Palma, o la nova depuradora, que ja està adjudicada.

Per aquest motiu, és l’hora de donar una passa més i introduir un nou repte: la ciutat cuidadora. El meu compromís com a batle socialista i com a candidat a revalidar la batlia és que Palma es preocupi del benestar físic i mental de la ciutadania, un concepte important, i més quan tenir cura de la salut mental és tan necessari. Serem una ciutat cuidadora i curadora.

Però, què és una ciutat cuidadora? És una ciutat que mima els barris i pobles, les places, els parcs i els carrers, que es converteixen en punts de trobada i de socialització per a la gent gran i el jovent; on els infants poden jugar lliurement i on els adults ens trobam amb les amistats. És una ciutat per quedar-s’hi i no per passar-hi de llarg.

Una Palma que planta 15.000 arbres més que són 15.000 ombres noves, amb més bancs per seure i una nova il·luminació. Que té un segon bosc públic a Son Quint i les pedreres, un gran parc que comença a l’antic Lluís Sitjar i acaba a General Riera i un passeig Marítim renovat que ja no separa la ciutat de la mar. Que fa seva la regla 3-30-300: veuràs des de ca teva tres arbres, el teu barri tindrà un 30 per cent de verd i un parc a 300 metres. Que renova els vestuaris i cobreix les grades dels camps de futbol municipals per guanyar ombra.

Una ciutat amb entorns escolars pacificats per a què els nostres fills i filles i els nostres nets i netes vagin a escola de forma segura, amb més verd i ombra als patis. Amb més biblioteques i més escoletes municipals gratuïtes a tota l’etapa 0-3.

Una ciutat que acompanya a la Gent Gran per detectar casos de solitud no desitjada i que esta al costat del jovent, amb la dinamització de l’oci i una consulta jove als centres escolars per cuidar de la seva salut mental.

Una Palma amb dret a l’oci, amb serveis de cangur a les activitats municipals i on les escoles són espais de conciliació per a les famílies amb la seva obertura els horabaixes. Amb més centres de dia a més barris.

Una Palma plena de busos elèctrics i d’hidrogen amb noves línies d’autobusos que connecten barris i una Bicipalma que arriba a més barriades amb, com a mínim, 120 estacions. I un tramvia que transforma per complet la mobilitat i, també, allà per on passa. Ser més sostenibles ens ajudarà a millorar la nostra salut i la nostra qualitat de vida.

Una ciutat moderna, diversa, feminista i plural que està orgullosa de ser-ho. Que seguirà afrontant el repte de l’habitatge, que, sí o sí, ha de ser el cinquè pilar de l’estat del benestar, al mateix nivell que l’educació o la sanitat. Perquè, allò que volem, és que els nostres quedin a viure a Palma.

Una ciutat d’oportunitats, amb més gent que mai fent feina tant a l’estiu com a l’hivern, amb més drets socials i millors sous. Amb millors pensions i un salari mínim que ha crescut un 47 per cent.

És el meu projecte, el meu model de ciutat. Una ciutat cuidadora i curadora, que suma i que construirem plegats.

El 28 de maig, guanyem el futur i fem-ho junts i juntes. Avancem. Cuidem de Palma, cuidem de les persones.