Pocas dudas quedan ya de que durante estos últimos ocho años Palma ha sufrido la mala gestión de un gobierno municipal agotado que deja la ciudad en una difícil posición. Pero igual que se dice que Aristóteles ya se refirió a la política como «el arte de lo posible», está en nuestras manos cambiar esta situación. Porque si existen las ganas, todo está al alcance. Y porque Palma se merece el cambio. Esta es mi convicción y la razón por la que me presento como candidato a la alcaldía en las elecciones del 28 de mayo.

Sé que muchos ciudadanos comparten mi opinión y están cansados de la gestión marchita y sin rumbo de estos últimos años. Porque así me lo dicen cada día, en cada barrio, cuando me explican sus problemas, hablando en sus casas, en sus negocios o a pie de calle. Pero, para lograr el vuelco necesario, no basta solo con desearlo. Hace falta movilizarse e ir a las urnas. Por eso, desde aquí llamo a todos los palmesanos, ciudadanas y ciudadanos de todas las edades, a que acudan a votar ese día o a que se anticipen, si no pueden, y lo hagan antes por correo.

En este artículo quiero explicar, persuadir. Tenemos las soluciones para los problemas reales de Palma. Precisas, efectivas y eficientes. Pero, para poder aplicarlas, necesitamos un cambio de dirección en la ciudad. Y actuar a continuación. Empezando primero por lo urgente para luego seguir con todo lo importante.

Porque el objetivo inmediato es poner a funcionar la ciudad. Por eso planteamos cinco líneas prioritarias. Limpieza, seguridad, movilidad, vivienda y reactivación de la economía. Estas son las cinco áreas de gestión en las que me comprometo a tomar decisiones. Porque urge actuar. Porque la administración no puede ser un lastre. Tiene que tramitar las licencias sin retrasos y facilitar la vivienda asequible. Tiene que aportar viabilidad y seguridad jurídica. Gestionar con muchos menos impuestos y tasas porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de cada ciudadano. Queremos que Palma sea una ciudad de ventajas y oportunidades, con ventajas fiscales para familias, emprendedores y empresas y para la creación de empleo.

Presentamos la Estrategia Palma 2035, basada en cultura, deporte y sostenibilidad, porque creemos que esta visión estratégica de la ciudad es necesaria para un enfoque moderno, cosmopolita, competitivo y sostenible. Queremos multiplicar Palma por tres: una Palma cultural, una Palma deportiva y una Palma verde. Porque queremos una ciudad en la que cada palmesano pueda desarrollar su proyecto vital. Una Palma... del siglo XXI.

Con respeto y sentido de la responsabilidad, quiero pedirles su voto para lograr un cambio real en Palma. Queremos construir una urbe que vive su presente sin miedos y que avanza orgullosa hacia su futuro. Queremos revitalizar su economía y convertirla en una capital llena de oportunidades, limpia, segura, cosmopolita, fresca, colorida, ordenada, sostenible, dinámica, moderna... La capital de referencia del Mediterráneo, la mejor ciudad del mundo para vivir, como ya proclamó el diario The Times en 2015, antes de que nuestra Ciutat iniciara su caída libre, víctima del desgobierno y la desgana de estos últimos y tristes ocho años de declive. Años de trampas y engaños en los que todos los problemas de Palma y de sus ciudadanos se han agravado.

Me acompaña una lista electoral totalmente renovada, que incorpora perfiles de gestión con experiencia en la administración pública y en el sector privado. Soy Jaime Martínez Llabrés, candidato a la alcaldía de Palma por el Partido Popular, y les garantizo trabajo y compromiso para cumplir un programa electoral tan ambicioso como ilusionante y para lograr un futuro mejor para Palma.

Porque todos ustedes, ciudadanos de todas las edades, mayores, adultos y jóvenes con toda una vida por delante, todos ustedes se lo merecen. Porque Palma se lo merece. Recuerden: trabajo y compromiso. Como dijo Abraham Lincoln, «el compromiso es lo que convierte una promesa en realidad». ¡Por Palma y por Balears, todos juntos desde el día 28 mayo!