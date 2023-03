Las mujeres de estas islas saldremos hoy a la calle, un año más, para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres, para que acabe la brecha salarial que hoy sigue ampliándose en nuestro mercado laboral, para que todas podamos decidir nuestro futuro y aspiraciones en libertad, para que la decisión libre de ser madre no tenga que suponer renuncias forzosas y acabar con la brecha que supone la maternidad, que es la brecha que todavía genera mayor desigualdad; para romper los techos de cristal que todavía quedan, para desterrar actitudes que se resisten a desaparecer, para seguir clamando contra unas agresiones sexuales que aumentaron el pasado año y para persistir en la lucha contra una violencia machista que nos ha vuelto a golpear con cifras récord de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país, y por supuesto recordando a todas las que son perseguidas en sus países.

Sin embargo, la reivindicación de las mujeres este 8M viene marcada especialmente por el mayor retroceso en décadas en la protección de las mujeres, por una ley que durante los últimos seis meses nos ha dejado unos efectos desoladores, que ha provocado un reguero de dolor en cientos de mujeres y que ha despertado la lógica indignación de nuestra sociedad.

Me refiero, claro, a la mal llamada ley del sólo sí es sí. Una ley de Podemos, pero también del PSOE, de Pedro Sánchez y de Francina Armengol, e incluso de aquellos partidos que aunque ahora reniegan de ella también la apoyaron, una ley hecha desde la soberbia, desoyendo toda advertencia y pensando más en el eslogan y en la propaganda que en el rigor y en la corrección técnica que exigía lo que tenían entre sus manos, que era nada menos que la protección de las mujeres, las garantías procesales o el Código Penal; y cuyo resultado ha sido la rebaja de pena a cerca de 800 agresores sexuales, violadores y pederastas, 46 en el caso de Balears; y la puesta en libertad de más de 70, 6 en las islas. Más de un 40% de las revisiones de pena llevadas a cabo en nuestro archipiélago se ha saldado con una rebaja de condena a raíz de la ley.

También viene marcada por la división que han generado en el propio movimiento feminista con otra ley, como la llamada ley trans, hecha también desoyendo advertencias y que la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, ya ha reconocido que se ha hecho sin estudiar siquiera cómo interferirá en la lucha contra la violencia machista. Y no solo eso: los juristas ya están advirtiendo de sus posibles efectos en toda la legislación y normativa para la igualdad. Otra vez han desprotegido a las mujeres.

Y sí, como dije en el Congreso, mujeres, porque es lo que somos. Somos mujeres, no seres menstruantes. Somos madres, no progenitores gestantes. Madres heterosexuales, lesbianas, divorciadas, solteras, de familias numerosas, madres adoptivas. Mujeres orgullosas, madres orgullosas. Mujeres orgullosas y convencidas de acabar alcanzando la plena igualdad. Por nuestro trabajo, por nuestra capacidad, por nuestros méritos y por nuestro talento, no por cuotas. Por ser cómo somos.

Durante años nos han dicho cómo debíamos ser mujeres, cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos ser madres, cómo debíamos ser en sociedad, cómo debíamos ser profesionales, si éramos débiles, si debíamos ser fuertes, si podíamos llorar o no. Por eso, desde el Partido Popular reivindicamos la libertad de las mujeres, porque sin libertad no hay igualdad.

Desde el Partido Popular seguiremos trabajando en defender a las mujeres de Balears. A todas. Siempre. Reclamando los medios y recursos suficientes para protegerlas. Y no callaremos ante nadie que quiera desprotegerlas, ante nadie que amenace sus derechos o libertad. Ante nadie. Mujeres, sí o sí.