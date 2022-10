El orwelliano Feijóo

Siento anunciar que el batacazo de Núñez Feijóo con el 1984 de Orwell no modificará mi voto en las generales. También lamento comunicarles que el incidente es más grave que un lapsus ignorante, porque denota la voluntad de aferrarse a cualquier falsedad, por interés o por pereza. El presidente del PP tenía 23 años (dato consultado) en 1984. Para entonces, Orwell llevaba 34 años muerto (dato consultado). El líder de la oposición tiene derecho a ignorar la génesis de la novela protagonizada por Winston Smith (dato consultado). De hecho, la mayoría de críticos ha obviado que el autor fechó su libro cambiando las dos últimas cifras del 1948 en que lo escribió (dato de cultura general que se presupone a quien habla de la obra). Lo alarmante de la reveladora anécdota es que Feijóo superponga su biografía a la de Orwell en una disertación pública, lo cual implica que no sabe dónde ni cuándo vive. No es un descuido, es una convicción.

En su naufragio literario, Feijóo no debió abrazarse al salvavidas cobardón de compartir los errores africanos de Pedro Sánchez. Debió recordar que no fechó con exactitud la novela de Orwell, se limitó a un oscilante «escrita allá por el año 84», que en la escala arqueológica abarca la datación real en los años cuarenta. A cambio, produce pánico preguntarle qué entiende por «distopía», el término culto con el que aderezó su catastrófico discurso cronológico. Y si multiplica sus errores en un cuestionario de literatura de ESO, imaginen adónde puede llevarnos esa creatividad ilusoria en cuestiones económicas. Costará convencer a los políticos de que no están obligados a hablar de lo que no saben, como si fueran periodistas. El disparate del presidente del PP también se agrava porque delata un complejo de inferioridad, la ansiedad por situarse incluso culturalmente por encima de su audiencia, incumpliendo la austeridad galaica para degenerar en show off. Se argumentará que no es lo más grave que le ha ocurrido en estas fechas al orwelliano o kafkiano o valleinclanesco Feijóo, porque el aludido no distingue entre las adscripciones citadas, pero este trompazo literario explica su embarrancamiento en las encuestas electorales.