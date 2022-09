Palma s’ha reactivat i està en clara recuperació. Després de dos anys molt complexos, marcats per una pandèmia que ha afectat el món sencer, la nostra ciutat ha reprès la normalitat i ha assolit xifres d’ocupació no vistes des de 2007, i amb el major nombre d’afiliats des de 2005. La contractació indefinida creix, l’atur disminueix en tots els grups d’edat i en tots els col·lectius, i fregam la plena ocupació.

Són molt bones xifres que ens demostren que les polítiques d’esquerres que hem aplicat han funcionat. Posàrem en marxa el major paquet d’ajudes per al teixit econòmic i les famílies en moments difícils, perquè sempre hem volgut estar devora les persones. És una forma d’actuar que ens diferencia, i molt, de la dreta, que prefereix retallar, oblidar els serveis públics i no destinar ni un euro a ajudes, com ja va demostrar a Palma durant la crisi de 2007.

Aquestes bones xifres no han d’amagar, però, una realitat que no es pot obviar: la inflació. Els preus pugen i tothom en pateix les conseqüències. Tenim una guerra a Europa que ho està trasbalsant tot. Per aquest motiu, com a administració més pròxima que som, hem de seguir estant devora les persones.

Què feim com a ajuntament? El mateix que fins ara: activar iniciatives que ajudin a la ciutadania. És la nostra forma d’actuar. Per aquest motiu, hem reduït un 50% els abonaments de l’Empresa Municipal de Transport de Palma; una de les tres grans ciutats de tot el país que ho ha fet, perquè creim en el transport públic. A més, hem aplicat la gratuïtat en l’etapa 2-3 a les 11 escoletes municipals en tot l’horari lectiu, amb el menjador inclòs. Això implica ajudar a més de 500 famílies de Palma.

Una altra de les mesures que hem posat en marxa és la campanya de vals per a comprar al petit comerç. N’hem llançat dues convocatòries i ara en posam en marxa una tercera, encara més ambiciosa, ja que hi destinarem dos milions d’euros i es posaran a disposició de la ciutadania 96.000 vals. Aquest cop, per cada 35 euros de compra, 20 seran gratuïts. Cada persona podrà optar a fins a 8 vals i es podrà arribar a tenir un descompte de 160 euros. Es tracta d’una iniciativa que, a més, promou les compres al petit comerç.

Una de les principals novetats de la campanya és que no només es podrà comprar roba, llibres, sabates o regals, entre d’altres, sinó que també es podrà anar a la perruqueria, al dentista, al mecànic o al veterinari. Era important obrir l’opció d’ampliar la convocatòria a establiments que ofereixin serveis i no només productes, per a fer una passa més. No ens oblidam del dia a dia: com en l’anterior convocatòria, es podrà comprar peix, carn, fruita o verdures.

No seran les úniques mesures que posarem en marxa; n’hi haurà més. Com ja vaig avançar, la reducció dels preus dels abonaments de l’EMT és una mesura necessària per a impulsar el transport públic de Palma, que ens permet lluitar contra el canvi climàtic i és una clara aposta per la sostenibilitat. Per aquest motiu, el 2023 els abonaments mantindran un preu reduït.

Treballam molt per, en moments tan complexos com els actuals, ajudar les persones i estar devora tothom. Com a batle, és la meva màxima preocupació i ocupació. No vull retallar serveis i mirar cap a una altra banda; vull impulsar mesures que arribin a la ciutadania. Hi crec, és la meva forma de fer feina.