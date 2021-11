Ja estam una mica cansats de ser espectadors de la desfilada interminable de súper iots que naveguen les nostres costes i atraquen en els nostres ports. La premsa ens informa del propietari, dels metres d’eslora i mànega, dels nusos que fa a l’hora i del nombre de convidats que hi caben. La presència de l’espectacular Zen fent voltes per l’oest de Mallorca la setmana passada cridà l’atenció dels mitjans no pels seus metres d’eslora sinó per qui n’és el propietari, l’home més ric de Xina, que feia mesos es trobava en parador desconegut. Un scoop mundial a ca nostra.

Possiblement, el senyor Jack Ma, ciutadà de la República Popular Xinesa, hagi sigut l’home més ric que hagi trepitjat mai l’illa de Mallorca. Fundà Alibaba, la plataforma on line més gran del món però quan va intentar llançar l’ANT Group, empresa de serveis financers digitals, és a dir, la competència de la banca estatal xinesa, es topà de morros amb un PCX al qual havia subestimat. De fet, el nostre home ja havia menyspreat els directius bancaris en un discurs públic titllant-los d’antiquats i de treballar amb criteris d’empleats de monts de pietat.

Com és possible que un home tan intel·ligent no sabés que al president Xi Jinping no li agraden gens les crítiques? Com és possible que un home tan sagaç no fos conscient d’on resideix realment el poder a la República Popular? Les conseqüències d’aquesta travelada han estat multes milionàries, investigacions obertes, prohibicions de sortida a borsa i desaparició física de l’empresari xinés fins la seva espectacular reaparició a bord del Zen en el Port d’Andratx. Perquè va triar Mallorca? Jo no ho sé però segur que no fou per atzar.