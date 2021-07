La mallorquina Mavi García, en su debut en unos Juegos Olímpicos, rozó el diploma en la prueba de ciclismo en ruta disputada esta mañana. La ciclista palmesana, de 37 años, finalizó en la duodécima posición a 1:46 de la corredora austríaca Anna Kisenhofer, quien se colgó el oro, ante la sorpresa de todos, tras protagonizan una fuga en los primeros kilómetros de la prueba que llegó a alcanzar los 19 minutos de diferencia con el pelotón de carrera.

Esa distancia se fue reduciendo a medida que pasaban los kilómetros y tanto Mavi García como la otra española de la prueba, Ane Santesteban, consiguieron mantenerse en el pelotón. A falta de menos de 5 kilómetros para cruzar la línea de meta, Mavi aún tenía posibilidades de luchar por la plata o el bronce y se movió bien en las posiciones delanteras para tomar unos metros de ventaja a las grandes favoritas, sin embargo se quedó sin fuerzas en los últimos metros para poder luchar por un diploma olímpico, mientas la neerlandesa Anne Van Vleuten y la italiana Elisa Longo imponían su físico para acabar subidas en el podio.

Mavi finalizó a 31 segundos de la segunda clasificada y a 17 de la tercera, entrando con un pelotón de once corredoras que calcaron sus tiempos, pero de las cuales solo cuatro consiguieron el diploma olímpico.

#Tokyo2020 | Mavi García (@mavi_at) nos cuenta cómo ha vivido la prueba en línea de estos JJOO en la que ha finalizado 12°



🎙 "Me he encontrado muy bien, pero me quedo con una sensación extraña"#TeamESPciclismo @COE_es pic.twitter.com/2Ilq1Irk2h — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) 25 de julio de 2021

“La verdad es que me quedo un poco con una sensación extraña, precisamente la que no quería tener. Me he encontrado muy bien en carrera, pero ha sido muy rara”, valoraba la ciclista mallorquina al término de la prueba.

“Hemos ido muy lentas y ha habido una escapada muy tempranera. Los equipos importantes no se han organizado y nos hemos encontrado un poco con que no sabíamos qué hacer. De cara a los últimos kilómetros, creo que ha sido una carrera muy explosiva, lo hemos intentado un poco pero era ya casi prácticamente imposible. Se ha llegado al esprint, pero no se ha podido. Una experiencia más”, zanjaba exhausta Mavi.

Ahora la ciclista mallorquina dispondrá de tres días para descansar y preparar la prueba contrarreloj, que afronta el próximo miércoles, a las 4:30 de la madrugada.

CLASIFICACIONES

1. Anna Kiesenhofer (AUT) 3:52:45

2. Annemiek Van Vleuten (NED) 1:15

3. Elisa Longo Borghini (ITA) 1:29

4. Lotte Kopecky (BEL) 1:39

5. Marianne Vos (NED) 1:46

6. Lisa Brennauer (GER) 1:46

7. Coryn Rivera (USA) 1:46

8. Marta Cavalli (ITA) 1:46

9. Olga Zabelinskaya (UZB) 1:46

10. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN) 1:46

11. Elizabeth Deignan (GBR) 1:46

12. MAVI GARCÍA (ESP) 1:46

13. Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) 1:46

14. Katarzyna Niewiadoma (POL) 1:46

15. Anna Van Der Breggen (NED) 1:46

16. Karol-Ann Canuel (CAN) 2:20

17. Alena Amialiusik (BLR) 2:20

18. Marta Lach (POL) 2:28

19. Eugenia Bujak (SLO) 2:28

20. Christine Majerus (LUX) 2:28

21. Eri Yonamine (JPN) 2:28

22. Paula Andrea Patino Bedoya (COL) 2:30

23. Liane Lippert (GER) 2:32

24. Omer Shapira (ISR) 2:38

25. Demi Vollering (NED) 2:56

26. Tiffany Cromwell (AUS) 2:56

27. Anna Plichta (POL) 3:13

28. Ane Santesteban Gonzalez (ESP) 3:19

29. Leah Thomas (USA) 3:22

30. Juliette Labous (FRA) 3:22