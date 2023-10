La crítica de Monegal: El espectáculo ahora es Gaza, ya no enfocan Ucrania

Esta videofoto adjunta captada en el arranque del programa ‘Al rojo vivo’ del pasado viernes en La Sexta, ha rulado con intensidad en medios de comunicación y redes. La condena ha sido casi unánime.

Han utilizado la técnica de la ‘realidad aumentada’ para impresionar a los televidentes y ganar cuota de pantalla, decorando el plató con la destrucción de Gaza. Y en esta carrera por espectacularizar la guerra, no sé si se han dado cuenta que debajo de estos edificios destrozados por el impacto de las bombas que adornaban el plató, había cadáveres humanos. Si no recuerdo mal la primera vez que ‘Al rojo vivo’ usó la técnica de la ‘realidad aumentada’ fue en octubre de 2018, con motivo de la llegada del AVE a La Meca. Irrumpió un tren en el plató, aumentado y a toda velocidad. Fue impactante. Estaban contentos en La Sexta. Escribían en su web: "Es una nueva forma de narrar más ágil, rápida, vanguardista y dinámica". No creo que hoy escriban lo mismo con este ‘atrezzo aumentado’ sobre la destrucción y la muerte. Las palabras ‘vanguardismo y dinamismo’ sería canalla aplicarlas aquí para resaltar que han conseguido ‘agilidad’ televisiva.

Al margen de este programa, lo que los espectadores estamos comprobando es que ahora toda la atención televisiva está en Gaza. El minutaje informativo sobre Ucrania ha caído en picado. De Zelenski ya no nos acordamos. No quiero ser injusto con la tele: la guerra Israel-Gaza es, en efecto, la actualidad. Pero la tele tiene, siempre, el mismo comportamiento ante lo noticiable: un suceso tapa al otro, no importa de qué suceso se trate. Lo más tremendo no son los informativos, son los llamados ‘magazines’ y similares, y su corte de cotillas sentados. Lo mismo pontifican sobre el descuartizamiento de Tailandia, sobre el ‘caso Rubiales’, sobre el cura abusador de Melilla-Málaga, que sobre la guerra de Ucrania y ahora sobre Gaza. Y todo amenizado comentando que unos encapuchados han robado bolsos en casa de Carmen Lomana. He visto criaturas en platós que hablaban del Dombás y no sabían situar el estrecho de Kerch en el mapa. Y esos mismos hablando de Hamás y Hezbolá, y desconocían los límites perimetrales de Cisjordania.

Hay tantas guerras en el mundo que las cadenas, en lugar de enfocarlas, las van olvidando. Solo enfocan la última. A la espera de la próxima, que será el nuevo espectáculo, en ‘realidad aumentada’.