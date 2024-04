Hace apenas tres días, 'De Viernes' obtuvo acceso a las declaraciones de María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal, ante el juez por el robo que sufrieron en su hogar. El programa de Telecinco transmitió los desgarradores testimonios de las víctimas sin censura alguna. A pesar de que las afectadas han expresado en repetidas ocasiones su deseo de no hablar públicamente sobre el incidente, la exclusiva de Mediaset no les resultó para nada agradable.

Así lo expresó Inmaculada Casal en 'Andalucía de tarde' de Canal Sur. Dado que es un tema de actualidad, la presentadora se vio en la obligación de abordar el robo que ocurrió en su residencia. En este sentido, Casal criticó la exclusiva de 'De Viernes': "Hace unos meses sufrimos un robo, y ahora también me han robado parte de mi intimidad al hacer públicas unas imágenes de nuestras declaraciones en la sala. No se trataba de una audiencia pública", subrayó Casal.

Visiblemente indignada, la presentadora de Canal Sur manifestó su malestar porque los detalles que se divulgaron en el juicio, emitidos por 'De Viernes', eran desconocidos incluso para su familia. "Estos detalles tan desagradables no constituyen información, son sensacionalismo. Es algo tan personal que me siento vulnerable", confesó Casal. La periodista optó por no moderar el debate sobre este asunto, ya que consideraba que no sería ético: "Quiero mantener mi imparcialidad y objetividad, por lo que no me siento cómoda hablando de este tema", afirmó Inmaculada Casal, solicitando a su compañera que tomara las riendas de la discusión.

La indignación en 'Y ahora Sonsoles'

La periodista Cruz Morcillo aseguraba que no entendía el ataque que la propia periodista Immaculada Casal hacía a la prensa que sacó los vídeos de su declaración. Y es que al ser de interés público, el programa 'De Viernes' de Telecinco no tiene porqué no emitir las imágenes. "El periodista en ningún caso ha cometido el delito. Este es el eterno debate y me parece un ejercicio de cinismo que una señora que es periodista diga esto, porque seguro que a ella también le habrá llegado algún vídeo o alguna filtración interesada y lo habrá contado en su programa".

Los compañeros de tertulia de Morcillo estaban de acuerdo con sus palabras. La que parecía rechazar la opinión de la periodista era la propia Sonsoles Ónega." Ella antes de periodista también es persona y a saber cómo les ha afectado esto a su familia. Para mí es revictimizar a la víctima, es una opinión", cerraba la presentadora.