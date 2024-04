Chelo García-Cortés ha conseguido un nuevo empleo tras el cierre de 'Sálvame'. La reconocida periodista se une como nueva colaboradora al equipo de 'Mañaneros', un programa en el que coincidirá nuevamente con Jaime Cantizano, con quien ya compartió pantalla en '¿Dónde estás Corazón?' (Antena 3) durante más de 8 años antes de su fichaje por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Su debut en el espacio matutino de TVE estuvo marcado por la discusión sobre la primera gala de 'Baila como puedas', momento en el que bromeó después de que Cantizano se disculpase por no haberla presentado: "Es que luego si no hablo...". "Aquí, no te preocupes, que vas a hablar", le respondió el presentador, asegurando: "Bienvenida de corazón, luego te iba a dar tu sitio".

En su primera aparición, García-Cortés también aportó su visión sobre algunas informaciones relacionadas con Bárbara Rey, y recibió la propuesta de Jaime Cantizano para asumir nuevos desafíos en el programa, más allá de su participación en la mesa de crónica social.

“En este programa Terelu ha cocinado, Irma (Soriano), Lydia... No descartemos tú te pongas el delantal”, le dijo el presentador a la periodista, que aceptó el reto proponiendo hacer un cocido madrileño.

Chelo García-Cortés no es la única

Te puede interesar: Televisión ¡Bombazo! Sale a la luz nuevo trabajo de Rafa Mora tras el final de Sálvame

La colaboradora catalana no es la única que ya tiene un nuevo plató en la televisión. Algunas de sus excompañeras como Gema López, Laura Fa o Pilar Vidal se pasaron a Antena 3 con 'Espejo Público' y 'Y ahora Sonsoles'. Otras como Lydia Lozano o la propia Terelu Campos han seguido los mismos pasos que Chelo y participan en los programas de corazón de Radio Televisión Española. En caso de los colaboradores, Antonio Montero es el único que parece se ha quedado en Mediaset y por el momento se deconoce si los kikos (Hernández y Matamoros) volverán a la televisión.