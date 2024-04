Todo parecía indicar que Moisés iba a volver a ganar un programa más de 'Pasapalabra'. El bote ya se está acercando a un número maligno expresó Roberto Leal al referirse al total del dinero que pueden llevarse los concursantes con acertar todo el rosco, algo impensable a estas alturas de programa. Dicho bote supera ya 1.666.000 euros, "el 666" número del maligno, de allí la broma del presentador sevillano.

Y es que cuando todo parecía que Óscar volvería a la silla azul, un error imperdonable de Moisés con 'Pino' dejó el empate en el marcador a 22 aciertos y ninguno de los experimentados protagonistas quisieron jugarse su continuidad en el plató de Antena 3, así en la última emisión no veríamos luchar a nadie en la silla azul.

La asignatura que Moisés le costaba más

El riojano desveló porque se había equivocado en la última definición del programa. Roberto Leal le preguntó a Moisés: ¿Al final fallaste en esa palabra? A lo que contestó el concursante: "Fui torpe. Porque yo la verdad que Gimnasia me aprobaban por pena muchas veces. No he dado ni la voltereta en mi vida. Mi padre intentó enseñarme a los seis años encima de la cama y cuando me intentó girar se torció el cuello y estuvo como una semana de baja. Y encima esa anécdota tampoco me ayudó".

La victoria por los errores

Cuando parecía que Moisés tenía la victoria encarrilada y esta vez podía mandar a Óscar a la silla azul, el madrileño demostró porque también lleva tanto tiempo compitiendo en el programa. Óscar llegó a los 22 aciertos aunque con 1 fallo y hasta que no terminó su tiempo, Moisés no quiso jugársela en ninguna palabra. Ya al terminar con más errores Óscar tendrá que pasar por la silla azul otra vez si quiere seguir manteniendo un duelo más con Moisés, y ya van 128 programas.