'First Dates' nos regala ocasiones de lo más curiosas y singulares, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el propósito del programa es que los participantes encuentren el amor, esto no siempre se materializa.

El programa presentado por Carlos Sobera en Cuatro reúne a parejas en citas a ciegas. Durante una cena, los participantes entablan una conversación para conocerse y determinar si son compatibles. Al término del encuentro, deciden si desean seguir adelante conociéndose o si prefieren no continuar. Pero a veces las citas acaban en verdaderos desastres y con los camareros pasando vergüenza ajena por lo sucedido en el restaurante.

Este fue el caso de Fernando y Anghie. Durante la cita, descubrieron que tenían muchas diferencias. Al hablar de igualdad, Anghie sugirió pagar la cena completa: "¿Te importa si pagamos a medias? Yo podría cubrirlo todo". Sin embargo, al final no pudo hacerlo: "No traje suficiente dinero", admitió. Fernando también confesó que no tenía suficiente efectivo, algo que Anghie cuestionó: "Seguro que sí".

Fernando, molesto, afirmó que ella había prometido pagar, algo que Anghie negó: "Nunca dije eso (...) Pago lo mío. Si cambio de opinión, tengo derecho a hacerlo". Esta respuesta no sentó bien a Fernando: "No sé si me estás tomando el pelo constantemente. Primero dices que sí tienes, luego que yo pague. No entiendo nada. Me han citado con alguien que no deja de tomarme el pelo. Quiero otra cita".

"Si me quiero retractar me puedo retractar"

Anghie no se salió con la suya. El truco que intentaba para que Fernando pagara toda la cena se fue al lastre. Y es que el soltero recordó que anteriormente su cita le había dicho que ella podría pagarle la cena sin algún problema. "Si me quiero retractar me puedo retractar" comentó antes de pagar y de despedirse de su cita.