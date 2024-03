Óscar y Moisés han surgido como una pareja sobresaliente que genera un enorme interés y expectativas en el programa 'Pasapalabra'. Su dedicación en el concurso de Antena 3 y sus emocionantes enfrentamientos en el rosco sugieren que podrían quedar grabados en la historia del programa como una pareja de concursantes legendarios.

En una tarde cargada de tensión y emoción, ,Moisés continuó demostrando por qué lleva ya más de 100 programas en 'Pasapalabra'. Aunque esta vez no logró dominar 'el Rosco', el concursante riojano sabe que están cada vez más cerca de la cuerda floja y que cualquier fallo en la silla azul los puede mandar para casa.

El cambio de Moisés

Después de más de 100 programas juntos, Óscar y Moisés conocen perfectamente el juego del contrario. Normalmente, el que más tiempo lleva, en este caso Moisés, siempre espera a que su rival termine con los segundos para después en caso de empate o de tener alguna oportunidad de vencer en el programa, voltear la situación y ser él el ganador pese a no llevarse el bote. Y es que cada vez más lo importante es mantener la silla naranja para no tener que volver a la silla azul y quizás perder el tren del programa.

En su caso Óscar es al revés. Siempre que concursa, el madrileño no espera lo que suceda y va decidido a por el rosco lo antes que pueda. Incluso si le quedan dos o más palabras, lo normal es que se calle para no cometer ningún fallo y así esperar el turno del rival. Con esa estrategia, Óscar intenta siempre pasar toda la presión a Moisés que a veces por los nervios falla alguna palabra y ya no tiene tiempo para pensar porque al decir 'Pasapalabra' los segundos siguen restando y no se paran al no tener rival.

Giro de estrategia

Pero durante la última emisión del concurso fue al revés. El riojano fue el primero que terminó con 23 aciertos y sin ningún fallo y pasó toda la presión a Óscar. Con esa situación y con el madrileño con 21 aciertos, Óscar debía hacer buenos dos de las cuatro palabras que le quedaban para al menos conseguir el empate. Al no ser así, Moisés volvió a ganar y envió a su compañero a la silla azul para el próximo programa.