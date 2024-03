Omar Sánchez (32 años) irradia felicidad. Ha transcurrido un año desde su separación de Anabel Pantoja (36 años), después de cuatro meses de matrimonio y casi cinco años de relación. La sobrina de Isabel Pantoja optó por terminar la relación y durante su participación en 'Supervivientes', se enamoró del campeón de esgrima Yulen Pereira, dejando a Omar devastado.

Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa para Omar también en el ámbito de los realities. Durante la primera edición de 'Pesadilla en el Paraíso', se enamoró profundamente de Marina Ruiz, y desde entonces, han construido una relación que se fortalece día a día.

Marina Ruiz y Omar Sánchez residen entre Córdoba y Gran Canaria, y están forjando planes juntos, algunos de gran importancia y trascendencia en la vida, como el deseo de ser padres. ¿Es posible que Omar Sánchez y Marina Ruiz vayan a tener un hijo?

En un intercambio de preguntas y respuestas en Instagram, el exsuperviviente ha sido muy claro: "Hemos estado meses inseparables y cada día estamos más enamorados. Si nuestra relación sigue así o mejora, nunca se sabe... Ella ya está al tanto".

Estas fueron las declaraciones de Omar sobre su relación con Anabel Pantoja

"Me ha costado meses volver a encontrar la felicidad, pero desde hace unos meses soy muy feliz. No solo por la persona que tengo a mi lado cada día, que es maravillosa, sino por la vida que tengo. He aprendido a valorarme, aprender de mis errores y saber que es lo que realmente quiero en mi vida. También tengo unos amigos y una familia increíble, soy un afortunado en tenerlos a todos y disfrutar cada día", ha añadido Omar Sánchez.