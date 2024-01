'First Dates' se dedica cada noche a intentar emparejar solteros en su restaurante gracias a una romántica velada. Dentro de esos solteros, caben divorciados, con hijos, con nietos, e incluso viudos, aunque esto último no es lo que busca Jesús.

El soltero ha llegado al local y en su presentación ha dejado claro que no quiere relaciones con mujeres viudas, algo que también le ha hecho saber a Julia, su cita.

Julia afirma que no es cierta la fama que tiene de "antipática". "Soy seria", aclara. En cualquier caso, Carlos Sobera se la ha presentado al soltero como "un bombonazo" y él le ha dado razón.

Ya durante la cena, Jesús se llevó una mala noticia cuando su cita le contó que es viuda. El soltero piensa que las mujeres viudas solo le hablan de sus maridos y él no quiere a nadie que le hable del pasado. Incluso, ha llegado a afirmar “estaría con una prostituta porque a mí no me importa el pasado, me importa que me haga feliz”.

La química no brotaba por ningún lado y Julia llegaba a afirmar que veía a su acompañante "mayor para mí, y mira que es un año", refiriéndose al aspecto envejecido que mostraba su cita.

Por su parte, Jesús ha dejado claro que no quiere una mujer fumadora ni tampoco "muy pinturera". También se ha definido como alguien fiel y que quería a una mujer que también lo fuera. A su edad, el sexo es un extra y él lo que busca es una compañía.

Para terminar la velada, Jesús se ha lanzado a cantar por Camilo Sesto, algo que tampoco ha terminado de convencer a Julia. Finalmente, él le ha propuesto una segunda cita para seguir conociéndose, pero ella le ha respondido que podían irse juntos a un karaoke y pasarlo bien, pero nada más.