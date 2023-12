La actriz colombiana Laura Londoño ha ganado en la madrugada de este viernes 'MasterChef Celebrity 8' en una reñida final con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. "Ha sido el mayor de los regalos en mucho tiempo", ha dicho a EFE la también modelo, que confiesa que antes de entrar al programa no tenía "ni idea" de cocina.

La protagonista de 'Café con aroma de mujer' confiesa que han sido unos meses de "no parar de estudiar y de pensar solo en cocina", lo que le ha hecho "abrir los ojos" hacia este sector, así como descubrirse a sí misma. "Yo antes de entrar al programa no tenía ni idea de cocina. Ahora es una herramienta que ya uso en mi día a día y la disfruto, la comparto también con mis hijas, y me encanta", afirma.

Para Londoño, llegar a la final era "muy importante", ya no solo por demostrar lo que valía, sino porque también se sentía con la "necesidad de estar representando" a todos los países de Latinoamérica.

"Me siento súper honrada de que me invitaran a participar en el programa de España, y de esta manera, sentía que era la representante de Colombia, y de los países latinos en general, por lo que tenía que luchar por ellos también", cuenta.

Y así fue como en esa lucha "incansable, dura, tremenda, con mucha adrenalina, pero bonita" que ha durado tres meses, Londoño (Medellín, Colombia, 1988) consiguió alzarse con el trofeo de campeona, recogiendo así el testigo de Lorena Castell. "Vine a por El Dorado y lo encontré", aseguró tras recoger el premio final.

Sin embargo, el camino hacia la victoria no ha sido nada fácil, ha habido momentos de "mucha fatiga, tanto física como mentalmente" y "ganas de tirar la toalla".

"Yo llegaba a casa todos los días llorando y frustrada porque veía que el nivel de mis compañeros era muy superior, me exigía a mí misma mucho. Ahora cuando lo he estado siguiendo en la tele, me he dado cuenta que en realidad sí sabía hacer las cosas, pero cuando estás dentro con tanta presión, te dan ganas de rendirte muchas veces", confiesa.

A pesar de que entró a 'MasterChef Celebrity 8' teniendo muy poco contacto con la cocina, su evolución a lo largo del concurso apuntaba maneras para llegar a la final, pero lo que ella misma ponía en duda era si iba a alzarse con el trofeo. No obstante, tras una reñida final, en la que el propio Jordi Cruz señaló que fue "uno de los veredictos más igualados", lo consiguió.

"Para mí lo más importante de haber ganado es haber podido dar esos 75.000 euros a la fundación que ayuda contra la desnutrición en Colombia. También el compartirlo con toda esa gente que me ha ayudado y apoyado en este complicado y duro proceso, desde los familiares hasta los profesionales de la cocina", explica.

Durante su paso por el programa, Londoño demostró que lleva Colombia en su corazón y así lo reflejó en su menú final, que conquistó al jurado habitual, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, y al que se sumó el cocinero brasileño dos estrellas Michelín Alex Atala.

La actriz comenzó con un entrante titulado 'Eterna primavera' en referencia a Medellín. Se trataba de una sopa con base de polen de pino y miel de flores, orejón, cardamomo, esencia de violeta, vinagre de pino, ensalada de hinojo, mango y papaya verde, caléndula en tempura y encurtido de flores.

El plato principal, 'Aventura de cigala en río', unía los sabores de Colombia y España. Compuesto por una cigala sobre una base de 'beurre blanc', con remolacha, cúrcuma, ají amarillo y achiote, puré de calabaza y un bizcocho de remolacha.

El postre 'Magia interior' consistía en una pirámide que ocultaba una moneda de oro de los quimbaya, un pueblo prehispánico nativo colombiano. La moneda estaba hecha de café colombiano, con diferentes texturas de cacao y con toques de banana.

Para diseñar y preparar este menú, la colombiana destaca que estuvo un fin de semana entero en El Celler de Can Roca. "Yo llevé mis ideas, y ellos me ayudaron a conjugarlas", confiesa.