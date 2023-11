'OT 2023' regresó renovado este pasado lunes a Prime Video, pero con situaciones que sus seguidores no se esperaban. Tras el primer reparto de temas de la presente edición, que registró picos cercanos a los 100.000 espectadores, el Canal 24 horas en YouTube no emitió la mítica toma de tonos del repertorio de la gala 1, desvelando el motivo de esta decisión tras el enfado y las preguntas de los usuarios que estaban siguiendo el primer día de los concursantes.

"Nos sabe mal, pero por cuestiones de derechos de autor con las canciones originales no podemos enseñaros la toma de tonos todo lo que nos gustaría. Cuando sean cantadas por ellos, sin problema", aseguró el programa a través de un mensaje publicado en el canal durante la tarde de esta pasado martes.

Esta fue la misma razón por la que el formato de Gestmusic ('Tu cara me suena') tuvo que imponer a los aspirantes de los castings que tuvieran que cantar algunas de las canciones que estaban dentro de una lista compuesta por 50 canciones.

“Una cosa es Youtube, que ahí podremos disfrutar de los castings en directo, en el Canal de 'OT', pero sí que es verdad que en esos dos programas que se van a hacer de castings, previos al inicio de la edición, necesitamos los derechos de las canciones para poder emitirlas. De modo que hemos hecho una lista de 50 canciones para que seguro las personas que vengan puedan cantar una de esas canciones y tengamos esas imágenes de su primera y segunda fase. De hecho, no varía tanto el casting. Es igual que siempre, lo único es que le pedimos que la primera canción que canten, tanto en la primera como en la segunda fase, sea un tema de esa lista. Luego si les pedimos más pueden cantar lo que quiera, pero que al menos de ese trocito tengamos los derechos y lo podamos emitir", aseguró Noemí Galera en una entrevista para Vertele realizada en el mes de julio.

Es más, en dicha entrevista, Galera también reconoció por aquel entonces que este asunto límitaba al desarrollo de 'OT', aunque afirmó que no generaría ningún incoveniente: "Sí que es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en este programa y sabemos más o menos por donde van los tiros. Sabemos que tienen que haber canciones clásicas, que tiene que haber canciones más actuales, de pop, de reguetón… De todo. Pues como tenemos un poquito de callo haciendo este programa ya sabemos por dónde irá el tema. Y aunque habrá cosas que no las podremos prever, porque no sabemos qué 16 personas podremos meter en la Academia, sí que es verdad que ya tenemos una idea de lo que será.