El sexo puede ser un asunto de peso en las diversas citas que se dan lugar en el restaurante de 'First Dates'. Este fue el caso de Sergio, un empleado de seguridad privada de 34 años, que entró por la puerta que ha tenido de todo en el amor: "He tenidos cosas buenas y malas. Me han dejado, he dejado yo. Me han puesto los cuernos, yo también".

Instantes después, Sergio supo que iba a conocer a Elody, una camarera de 30 años que se definió como "coqueta" y que tuvo una muy buena primera impresión de su cita: "Se le veo guapo. Majo, creo. Espero". Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, Sergio y Elody se conocieron mejor, descubriendo la química y los puntos en común que tenían. Ambos entraron en un juego de seducción con el que fueron subiendo la temperatura a medida hablando de temas como las miradas. "Le han subido los calores. Se ha puesto roja y no me lo ha querido decir pero se ha puesto más cachonda que una... Eso es que le pongo cachondo". La conversación continuó con una temperatura alta después de que Elody asegurase que elegía muy mal sus parejas y que había tenido una relación poliamorosa con un chico y una chica, algo que Sergio utilizó para venirse arriba y desvelarle cuál era una de sus fantasías sexuales que tiene pendiente de hacer: "Es hacerlo con dos mujeres". "El sitio más raro en el que quisiera tener sexo es el baño de un amigo nuestro", le dijo Sergio a Elodie, que le respondió entre risas y reconociendo que le gustaba su naturalidad: "Eso es tener mucha cara. Sabes que no te van invitar más tus amigos con pareja". Ya metido en el terreno sexual, Elody también confesó que le dan morbo los lugares públicos y no descarta tener sexo en la muralla de un castillo durante una visita guiada. Además, respecto a los tríos, los dos tuvieron claro que no lo harían con dos chicos, ya que a ella le parece demasiada carne: "Soy de hamburguesa de una sola carne". Después de que pasasen por el reservado y se besasen apasionadamente, la química entre ambos fue más que evidente, ya que ambos se dieron una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Tengo curiosidad y quiero saber si me vas a dar nervios más adelante", explicó Elodie en 'La decisión final'.