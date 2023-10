Uno de los puntos fuertes de cada edición de 'GH VIP' son los posibles romances que pueden salir durante el reality de Guadalix de la Sierra o ya fuera de la casa entre los participantes. Y en la casa ya se han dado los primeros pasos para una ruptura imminente. Tras lo sucedido entre Zeus y Susana, ahora sería el cantante de la edición quién se estaría pensando romper su relación con la paeja que tiene en el exterior.

Durante una sincera confesión en el confesionario, Luitingo compartió sus sentimientos hacia Pilar Llori, lo que provocó un inesperado giro en la trama amorosa del programa. Esta revelación fue el tema central del tercer debate de 'Gran Hermano VIP' de este pasado domingo.

En el confesionario, Luitingo se pudo explayar con el Súper sobre una cuestión seria y profunda: "Necesito solucionar una cosa con el exterior, no sé cómo será. No me acuerdo mucho de lo que tengo fuera y he pasado más tiempo aquí con Pilar que con la persona que tengo fuera".

Además, el cantante expresó: "Si existe la posibilidad de que pueda estar en paz conmigo mismo y explicar las cosas, entonces terminaré mi relación", dejando abierta la posibilidad de una ruptura con su actual pareja.