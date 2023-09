Ante el gran éxito que ha tenido la serie que relata la historia del asesinato de Pedro Rodríguez a manos de Rosa Peral y Albert López, 'El cuerpo en llamas', el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' ha entrevistado a la protagonista desde la cárcel.

El crimen de la Guardia Urbana de Barcelona tuvo lugar el 2 de mayo de 2017 y tras una exhaustiva investigación por parte de los Mossos, 9 días después se detuvo a los principales sospechosos, Rosa y Albert. Tres años después, el 3 de junio de 2020, comenzó el juicio con jurado popular en el que se les sentenció a 25 y 20 años de cárcel respectivamente por asesinato con alevosía, a pesar de que cada uno dio una versión diferente de los hechos, acusándose el uno al otro.

Ahora, seis años después del crimen, Netflix ha estrenado una miniserie que cuenta su historia, además del documental 'Las cintas de Rosa Peral', un relato que ha dejado a toda la audiencia con ganas de más. Y a esa necesidad ha querido responder el programa 'Y ahora Sonsoles', que ha entrevistado a la catalana desde la cárcel.

"Me están poniendo una condena extra. De nuevo, otra vez un juicio mediático, lo que están buscando es el morbo", ha asegurado la mujer, que mantiene su inocencia y continúa culpando a su amante de la muerte de su pareja. Y es que insiste en que López es "lo que nosotros entendemos coloquialmente como un psicópata".

Peral no ha atacado solo a Albert, sino que también ha cargado contra Netflix y Úrsula Corberó: Yo ya he tenido un juicio, ya tengo una condena. Lo que quiero pedir es que me dejen cumplir la condena que se me ha puesto y no la que se me ponga por una serie". Según ella, la ficción está haciendo un "nuevo juicio mediático" y dice que "lo que están buscando es el morbo". "Mis hijas tienen una edad en la que pueden ver la televisión", insiste.

"La protagonista de la serie decía que era un papel que le había costado hacer porque era un papel muy tóxico. Dime, ¿en qué momento se me ha juzgado por tóxica o no tóxica?", ha señalado Rosa, refiriéndose a Úrsula Corberó.

Rosa, además, no ha ganado nada con esta serie: "Consideran que con esto pueden ganar dinero y lo venden y se lucran a mi costa. Llevo seis años y pico privada de libertad. Desde que estoy aquí, con todo lo que he hecho, todo el mundo se ha estado lucrando conmigo. Han hecho libros, programas, documentales, de todo... He cobrado cero euros.