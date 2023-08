Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado su salida de VOX, el partido presidido por Santiago Abascal. El programa 'Todo es mentira' ha tratado el tema con la presencia de Esperanza Aguirre y Pilar Rahola. La periodista ha destacado la gran pérdida que supone la marcha del político: "Se marcha un liberal y se queda la esencia de Vox, que es la falagista, la extrema derecha pura", aseguró Pilar Rahola.

Sin embargo, la propia periodista se ha contradecido así misma minutos después: "Si tenemos a un partido de extrema derecha, yo prefiero que no haya liberales que lo maquillen". Las palabras de la catalana han llamado la atención de Esperanza Aguirre quién ha pedido que "no se maquille el comunismo de la extrema izquierda".

Pilar Rahola no ha querido salirse de su discurso contra la extrema derecha: "No me cambies de tema, hoy hablamos de Vox. Te repito que prefiero que la extrema derecha no se maquille. Que no tenga gente liberal y que sean lo que son, que son absolutamente trogloditas". Las palabras de la colaboradora no han sentado nada bien a la política que ha salido en defensa de la formación: "Para mí Santiago Abascal no es ningún troglodita".

Ambas colaboradoras se han ido enzarzando hasta que Pilar Rahola ha terminado explotando: "Esperanza, no podéis blanquear a la extrema derecha". Esperanza Aguirre optó por seguir la táctica de la tertuliana atacando al flanco izquierdo: "Tampoco se puede blanquear a la extrema izquierda, a Bildu, a los golpistas o a Puigdemont".

La columnista ha defendido a la izquierda riendose por comparar la extrema derecha con un demócrata como Puigdemont. En ese momento, Esperanza Aguirre ha cambiado su rostro asegurando: "Pero, por favor, si es un fugitivo de la justicia, que salió huyendo en el maletero de un coche", sin embargo, Pilar Rahola siguió a la gresca muy avergonzada por las declaraciones de su compañera: "No es cierto, hace mucha gracia, pero no es cierto. Lo sabes y mientes. Llevas toda la vida mintiendo, pero esta ya es gorda", afirmó antes de que Marta Flich interviniera para zanjar la discursión.