'Supervivientes' es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de 'Supervivientes' es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo, los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001, en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

La versión española de 'Supervivientes' comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos.

Hasta ahora, el programa pertenecía a la productora Bulldog Tv, pero tras el final de esta edición, en 2024 pasará a formar parte de Cuarzo Producciones, productora que ya se encarga de emitir en la cadena de Mediaset 'La isla de las tentaciones'.

Preocupación por su estado de salud

Alexia Rivas no ha podido aguantar el dolor. Así lo ha explicado la televisiva a través de su cuenta de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que acudir a urgencias a causa de una bacteria que le ha provocado fuertes dolores abdominales.

Rivas ha reaparecido en redes para explicar qué es lo qué le ha explicado su situación médica tras tener ya los resultados del diagnóstico. Todo indica a que se trata de una bacteria que habría ingerido por culpa de algún pescado atrapado en Honduras y que no cocinaron como debían: "Estoy un poco bastante agobiada".

La periodista tuvo que hacerse varias pruebas hasta poder hallar el motivo de sus males y así tener un buen tratamiento. Ahora, con todo preparado, solo espera recuperar su salud, tanto física como mental: "Todo el rato me duele el estómago. Se me hincha muchísimo y me limita. Eso ha desembocado en que tengo ansiedad por la situación".

Ante la preocupación de todos sus seguidores, la periodista ha querido asegurar que ya se siente mucho más positiva al respecto. "Estoy segura de que día a día estaré mejor", ha destacado en su último story.