El emocionante desenlace de Supervivientes 2023 en Telecinco culminó con la coronación de Bosco Blach como ganador indiscutible. Pero antes de bajar el telón, el canal organizó el esperado Debate final, presentado por Ion Aramendi, para abordar todos los asuntos pendientes.

El plató se llenó con la presencia de todos los concursantes: Bosco, Adara, Artùr, Katerina, Manuel Cortés, Diego, Raquel Mosquera, Alma Bollo, Asraf, Jonan, Gema Aldón, Gabriela Arrocet, Ginés, Yaiza, Raquel Arias, Sergio Garrido y Arelys. Únicamente faltó Jaime Nava, quien adujo razones familiares para su ausencia.

Antes de iniciar el programa, el presentador hizo una aclaración sobre la polémica frase pronunciada por Carlos Sobera durante la gala, cuando Adara ingresó a la final, mencionando que "no había ganado" antes de conocer el resultado final de las votaciones.

El último debate se centró en recordar el recorrido de los finalistas en el reality, con un enfoque particular en Asraf. Aunque Adara y Bosco compartieron sus planes futuros, la mayoría de los temas giraron en torno a las constantes disputas con el novio de Isa Pantoja.

Bosco fue el último en entrar al plató y, en lugar de seguir las indicaciones de Aramendi, se tomó un momento para saludar al público. El equipo le pidió que se sentara junto a Adara en el sofá, y sus primeras palabras fueron para ella: “Estoy mejorando por momentos. Estoy feliz porque estoy muy bien sentado”, dijo con una sonrisa.

Cuando se le preguntó sobre su experiencia, Bosco respondió: “Me lo he pasado como un enano. Lo bonito ha sido el proceso de aprendizaje. Me he visto estupendo. Se lo agradezco a todos mis compañeros porque gracias a ellos estoy aquí hoy". En un momento dado, el presentador indagó si seguirían conociéndose fuera del programa, a lo que Adara respondió: “A mis sentimientos no les voy a poner límites. Sobre conocernos fuera, no lo hemos hablado pero por mi parte sí”.

Cuando le preguntaron cuándo comenzó a sentirse atraída por él, Adara explicó: “Su cambio físico es evidente, pero también es que es muy caballeroso, siempre está pendiente de ti, siempre quiere ayudarme...” Esto contrarió completamente a Artùr: “Siempre ha hablado mal de Bosco y Bosco siempre ha nominado a Adara. La vi cambiada cuando estaba nominada conmigo. Me echaron, a Bosco lo salvaron y creo que lo ha manipulado para dar más contenido. Después de tres meses, y de repente cambiar de opinión y acostarse con él”, explicó, recibiendo el apoyo de Raquel Arias.

Ante esto, Adara respondió que "olía a celitos". Mientras tanto, Bosco lo tomó con humor: “Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola. Yo no siento manipulación, pero sí estoy hechizado”, bromeó, dándole otro beso como el de la final.

Ante el ataque de Artùr y Arias, Adara argumentó que no buscaban generar contenido porque evitaban las cámaras. El presentador preguntó desde cuándo se escondían, a lo que ella respondió: “Desde los últimos días en la playa. No pasó nada hasta que salimos de allí. Pero luego, los tres [con Jonan] estábamos en una sauna en el baño y allí nos dimos el primer besito”.