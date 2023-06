TVE arrancará la próxima temporada con el lanzamiento de una de sus apuestas más potentes de la última década. La cadena pública está grabando su propia edición de 'El conquistador', el exitoso reality de aventuras extremo producido por Hostoil (The Mediapro Studio), que lleva 19 años en antena en la televisión vasca (ETB). En su salto a la televisión nacional, que adelantó en exclusiva este portal, mantendrá su esencia, con sus complejas pruebas como eje estructural y el mismo equipo de siempre capitaneado por Joxan Goñi y el mítico Patxi Alonso, creadores del formato y director y productor ejecutivo del mismo, respectivamente.

YOTELE se ha desplazado hasta el Parque Nacional de Los Haitises, en República Dominicana, para vivir desde dentro cómo es la producción de este espacio, experimentar en primera persona esos duros retos a los que se someten los concursantes y conocer los primeros detalles de esta edición, que se vivirá por todo lo alto en La 1 de TVE a partir del próximo mes de septiembre.

Tanto los concursantes, como los capitanes e incluso los presentadores (Julián Iantzi y Raquel Sánchez Silva) tienen que lidiar durante las seis semanas que dura la grabación con elementos naturales que ponen a prueba su fortaleza física y mental: altas temperaturas, terrenos escarpados, vegetación exuberante, altos índices de humedad, insectos, fauna autóctona, aguas pantanosas, barrizales, cuevas, peñascos, acantilados de altas pendientes, o tormentas tropicales.

"Todo lo que vais a ver es real, no hay ni trampa ni cartón", asegura Amparo Castellano, directora de contenidos de no ficción de The Mediapro Studio, que produce el espacio de la mano de Hostoil, una de sus filiales en el País Vasco. "Los concursantes compiten por ganar, pero en realidad es un reto de ti contra ti mismo, en el que ves cómo unos se ayudan a los otros", describe la ejecutiva.

El concurso de aventuras más extremo y real de la televisión actual

Los 33 participantes vienen dispuestos a poner al límite su capacidad de estrategia y de decisión, además de su fortaleza física. Están divididos en tres equipos: el rojo (formado por hombres con una alta preparación física), el verde (con mujeres también físicamente muy preparadas) y el azul (que integra mujeres y hombres con diferentes capacidades). Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà son los capitanes de los equipos, que conviven con ellos.

Todos tendrán que realizar cada día una prueba de resistencia o de astucia, todas testadas por el escalador Eric López (ganador de la segunda edición de 'Ninja Warrior' en Antena 3), que determinará las condiciones en las que vivirán en las siguientes horas y en cuál de los tres campamentos vivirán: el rico (con las necesidades básicas), el pobre (en el que no hay de nada) y el infierno (una selva profunda en la que el suelo son lodo y ramas y diferentes animales son sus compañeros de convivencia).

El intenso viaje nos ha permitido conocer las entrañas del reality, que se graba en tiempo real y sin ningùn tipo de guion, y comprobar que el paraje en el que se desarrolla es tan impresionante como complejo de gestionar: hasta diez escenarios distintos con varios kilómetros de distancia entre ellos y a los que solo se puede acceder con lancha, que se suman a las condiciones extremas marcadas por una naturaleza salvaje y una severa climatología (que también sufre el equipo compuesto por unas 250 personas) y que de repente pueden obligar a cambiar todos los planes en cuestión de segundos. "Alguna vez ha venido un huracán y hemos tenido que desalojarles a todos", nos cuenta Joxan Goñi.

'El conquistador' se presenta como el reality más real de la televisión, en el que solo se le facilita agua y crema solar a los concursantes. La comida se la tienen que ganar en las pruebas. "Han llegado a estar 9 días sin comer", dice Julián Iantzi, el veterano presentador del programa, que ahora comparte la tarea con Raquel Sánchez Silva, que ya tiene experiencia en concuros de aventuras como 'Supervivientes': "Esto no tiene nada que ver con los otros realitys que he presentado. Lo que hace que sea muy diferente es cómo se cuenta, este programa tiene un lenguaje completamente distinto. Es un entretenimiento documentado, aquí mi trabajo es otro. Cuanto más callada estoy y más protagonista es el concursante, mejor", asegura.

Los creadores del concurso cuentan con pasión algunas de sus particularidades de esta criatura televisiva que crearon hace ya 19 años y que desde su estreno en el País Vasco se ha convertido en todo un fenómeno. "Nosotros lo vivimos a tope con ellos, nos metemos en el programa y hasta nos emocionamos con cosas que pasan. Hoy, por ejemplo, un concursante ha ganado y le ha dado la inmunidad a otro. Cuando pasan cosas como esta, nos emocionamos. Aquí gana el mejor, jamás hemos decidido quién gana, nunca hemos hecho una trampa".

El director asegura que 'El conquis', como popularmente se le conoce, es "un programa en el que te vamos a poner al límite para que tú te des cuenta de si eres tan fuerte como tú creías". Y tras 19 años en ETB, da el salto a una TVE que ha tenido una enorme paciencia para esperar a poder grabar su propia edición. "Nos llamaron y nos pidieron hasta tres fechas distintas que ya teníamos ocupadas. Nos esperaron, y llegaremos en septiembre, el mejor momento", asegura Patxi Alonso.

Superproducción de entretenimiento con la naturaleza salvaje como escenario

Las pruebas del ‘El Conquistador’ y la convivencia entre los participantes se desarrollan en un plató muy especial: un escenario inmenso, natural, real y salvaje, situado en el Parque Natural de los Haitises, en el noreste de la República Dominicana, enmarcado en la Bahía de Samaná. 600.82 km² en los que se encuentran playas, cayos, manglares, montañas y cavernas sobre los que se asienta una fauna y flora sorprendentes.

En semejante escenario, el equipo del programa implanta y cumple a rajatabla una exhaustiva normativa para que el respeto por el entorno natural sea exquisito. La llegada del grueso de la expedición va precedida de un trabajo previo de limpieza de la zona; las pruebas se adaptan al entorno, de manera que la propia naturaleza forme parte de las mismas sin elementos que rompan el paisaje; los alojamientos de equipo técnico e incluso el vestuario de los presentadores son sostenibles y en armonía con el entorno. Se puede decir que la zona de trabajo de “El Conquistador” mejora tras el paso de este programa por allí.