Isa Pantoja fue adoptada por Isabel Pantoja en 1996, cuando aún era solo un bebé. De esta manera, la tonadillera hacía crecer una familia que se había quedado en Kiko Rivera y ella, tras la muerte de Paquirri.

Desde que se hizo mayor de edad, Isa Pantoja, que primero fue llamada Chabelita y que ahora prefiere ser conocida como Isa P buscó siempre un futuro cerca de las cámaras. Ha intentado entrar en el mundo de la interpretación, en el de la música y, finalmente, se ha labrado un camino como tertuliana e influencer.

Isa Pantoja participó en la edición de 'Supervivientes' de 2015, cuando tenía 19 años. Entonces dio mucho que hablar y fue tildada de "niñata" e "inmadura" por parte de la audiencia y de algunos de sus seguidores.

En aquella edición, acabó en cuarto puesto. Compartió elenco con Christopher Mateo (ganador), Nacho Vidal (segundo) o Rubén López (tercero). El resto del elenco lo formaron Rafi Camino, Fortu, Lola Ortiz, Lucía Parreño, Suhaila Jad, Elisa de Panicis, Carmen Lomana, Noel Bayarri, Isabel Rábago, José Labrador, Arantxa Bustos, Carmen Gahona y Rasel Abad. Estos dos últimos abandonaron: Abad de manra voluntaria y Gahona de manera forzada. Isa Pantoja fue líder durante una gala y estuvo nominada en seis ocasiones. En total, estuvo 84 días en la isla.

Ahora Isa Pantoja ha regresado al plató de 'Supervivientes', aunque para defender a su prometido, Asraf Beno. Por eso, hoy ha colgado un tweet en el que habla del asunto. "No soy la misma persona de hace 4 años y es uno de los comentarios que más recibo, tanto por el público como por compañeros y colaboradores. La gente madura y ve sus errores pasados. Asraf y yo lo hemos hecho. Las personas evolucionan como todo en esta vida desde que el mundo es mundo".

Pero parece haberse hartado de todos los comentarios nocivos que está recibiendo y ha amenazado con tomar medidas legales.

Esto es lo que ha escrito: "A partir de ahora voy a tomar medidas legales por los tweets que he ido recopilando esta semana hacia mí. En cuanto a Asraf tendrá que ser él quién actúe ante las calumnias que se han difundido por aquí. Ojo, en cosas denunciables, no en hacer críticas sobre un concurso. Mientras, voy a utilizar mis redes para exhibir todos los comentarios que he ido capturando. Yo ya he condenado venga de quien venga ese tipo de tweets. Repito vengan de quien vengan. ¿Y tú? Vosotros marcando fav o haciendo rt sois iguales de partidarios que quienes escriben. Pues parece que callais cuando dicen cosas graves de otro, pero cuando es algo de vuestro concursante hasta me mencionáis, como si yo no hubiera expresado mi disgusto por esta manera tan fea de defender un reality. Hablo de gente concreta que escribe ese tweet, no del fandom. Sin mas, espero que los verdaderos fans también alcen la voz como hacemos nosotros".