Parece que la boda de Isa P no es la única preocupación de la influencer en la actualidad. La hija de Isabel Pantoja, muy activa en las redes, no eludió hablar en ellas sobre la enfermedad que padece. "Espero que no me dé muy fuerte", aseguró en un vídeo de su Instagram, donde cuenta todos los detalles de su padecimiento.

Isa Pantoja desmiente que haya sido desleal a Asraf con un participante de 'La isla de las tentaciones' Y es que Isa P es toda una experta en las redes sociales, que utiliza como una forma más de ganarse la vida, compatibilizándolo con su trabajo como colaboradora en televisión y sus estudios. Actualmente, mantiene una relación con el modelo Asraf, que es uno de los concursantes de la actual edición de Supervivientes y con el que se casará el próximo mes de septiembre en Madrid. Así lo contó la propia Isa P en el debate de Supervivientes, donde ha protagonizado varios enfrentamientos con Raquel Bollo, que tiene a sus dos hijos -Alma y Manuel- en el programa. Aunque en el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco aludieron a que la mala relación entre ellas viene de unos años atrás por una fotografía que Isa P se hizo en casa de una expareja de la Bollo. Isa Pantoja, indignada tras unas duras palabras de Manuel Cortés hacia Asraf: "Feísimo y lamentable" Un enfrentamiento que también se está dando en Honduras, donde se graba Supervivientes. Ya que Asraf y Manuel han protagonizado las mayores discusiones dentro de la isla en la que se encuentran, lo que hace más complicada si cabe la convivencia entre ambos. Mientras tanto, esta semana pasada también se ha hablado de las presuntas infidelidades que se han podido dar en la pareja, tanto por un lado como por otro. En el caso de Isa P, por el tiempo que pasó dentro del coche de un amigo durante una noche loca de fiesta. Sin embargo, Isa P defendió que se trataba de un amigo y que solo habían hablado. Por otra parte, también se aludió a unas presuntas fotografías en las que saldría Asraf besándose con otro hombre, además, en Fiesta también se cuestionó su sexualidad, señalando que un famoso diseñador podría haber tenido un escarceo con él. Expulsan a Isa P de una caseta: "Fue muy heavy, llegó como si fuese una diva” De momento, Isa P no se ha manifestado a través de las redes sociales sobre estos dos temas, aunque sí ha contestado a los colaboradores de Fiesta con los que tiene contacto. Redes sociales Por eso, una parte muy importante del trabajo en redes sociales de Isa P es tratar de conseguir apoyos para salvar a Asraf en el concurso y que pueda seguir en el reality hasta el final. Pero Isa P también aprovecha sus redes sociales para contar su día a día y tratar temas personales como el de la migraña que padece. Y es que, como explicó, no quiere tomar la medicación que la da el médico "porque es muy fuerte". La migraña es una enfermedad que afecta a muchas personas, y en el caso de Isabel P supone un grave problema.