Ana Obregón se convirtió recientemente en madre a los 68 años, lo cual ha generado gran interés y discusiones en programas de televisión. Durante una emisión de 'Sálvame', los colaboradores debatieron sobre este tema mientras Kiko Matamoros revelaba nuevos detalles sobre su relación con Marta López Álamo y sus planes para el futuro.

"¿Tú congelarías tu semen para que tu mujer pueda tener un hijo estés o no estés en la Tierra?", le preguntó María Patiño a su compañero, que parece tener las ideas claras al respecto: "Quiero tener un hijo estando en la Tierra. Tengo la suerte de que tengo una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural". Pero eso no es todo, Matamoros también reveló que le gustaría tener no solo otro hijo, sino dos más: "A mí sí me gustaría tener un par de hijos".

Un nombre a debate

La futura paternidad de Marta López Álamo y Kiko Matamoros está generando desacuerdos entre la pareja. Uno de los principales puntos de conflicto es la elección del nombre para su futuro bebé. Cada uno tiene sus preferencias y ninguno está dispuesto a ceder.

Kiko tiene en mente un nombre muy especial, Manuel, en honor a su padre y hermano. Sin embargo, Marta no está convencida de aceptarlo. El colaborador de televisión explica las razones detrás de su elección, pero su futura esposa no se muestra convencida.

Tanto Marta como Kiko son conscientes de las responsabilidades que implica tener un hijo, y la modelo tiene claras las medidas que tomará para afrontar la maternidad. Habla sobre los sacrificios de su trabajo y la necesidad de recibir apoyo para conciliar todas las facetas de su vida. Por su parte, Kiko revela su opinión al respecto.

A pesar de las tensiones, la pareja experimenta momentos de felicidad. Sin embargo, detrás de las cámaras, su vida no siempre es color de rosa. Marta compartió un vídeo en redes sociales en el que aparecía llorando desconsoladamente, y aunque lo atribuyó a una situación que le afecta desde hace cuatro años, Kiko negó cualquier relación con él. Aseguró que no ha coincidido con su hija Anita ni ha dejado de seguir a Marta en las redes sociales, y que las lágrimas de su novia no estaban relacionadas con ese tema.

Al parecer, se trata de un asunto profesional que afecta a Marta por su relación con Kiko, pero él cree que debería verlo desde otra perspectiva. Expresó: “Son temas profesionales que a veces se pasan de castaño oscuro”

“El único consejo que le doy a mi prometida es que haga caso omiso de todas estas cosas y esos prejuicios que la puedan o no perjudicar porque fuera tiene un reconocimiento internacional y es el que tiene que buscar y el camino que tiene que transitar”, explicaba el colaborador.