La boda de Marta López Álamo y Kiko Matamoros está a la vuelta de la esquina, y es que será el próximo 2 de junio cuando la pareja pase por el altar. Es por ello que ambos están disfrutando al máximo sus últimas semanas como prometidos, incluso con una particular 'despedida de solteros' donde ambos pasaron unos días en Marrakech.

Ahora, le ha tocado el turno a las amigas de Marta, quienes se han llevado a la modelo a pasar un fin de semana inolvidable en Ibiza. En sus redes sociales, ella misma se ha encargado de contar estos días en la isla, asegurando que no ha dormido nada y dando las gracias a sus amigas por organizar todo.

La influencer ha disfrutado de una segunda despedida de soltera en Ibiza, donde no ha faltado la buena comida, los cocktails y la fiesta. Aunque, para sorpresa de todos, Marta ha publicado que debido a un compromiso que no ha querido desvelar ha tenido que abandonar la escapada antes de lo previsto. Hoy tocaba día de barco, pero parece que esta vez no ha podido ser.

Mucho se había hablado del fin de Sálvame, sobre todo después de la marcha de Paolo Vasile de Mediaset. Pues al fin se ha confirmado, tal y como publica El Mundo, Sálvame acabará para siempre el próximo mes de junio. Algunas fuentes ya habían explicado a verTele que sus profesionales hablaban de que les podrían aplicar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para así extinguir la mayoría de los contratos por obra, con causa del fin de los programas. De hecho, muchos espectadores ya han notado uan sonada salida. ¿Dónde está Kiko Matamoros? Pues más allá de los problemas laborales, el colaborador disfrutó de unos días de descanso antes del final de programa y de su esperada boda con Marta.

La reciente maternidad de Ana Obregón a los 68 años ha dado pie a todo tipo de tertulias en televisión. Este lunes en 'Sálvame', los colaboradores debatían sobre este asunto cuando Kiko Matamoros compartió nuevos detalles sobre su relación con Marta López Álamo y, en concreto, sobre sus planes de futuro.

"¿Tú congelarías tu semen para que tu mujer pueda tener un hijo estés o no estés en la Tierra?", le preguntó María Patiño a su compañero, que parece tener las ideas claras al respecto: "Quiero tener un hijo estando en la Tierra. Tengo la suerte de que tengo una pareja muy joven y sé que mi hijo no se va a quedar huérfano de padre y madre. Vamos, es posible por una catástrofe o algo antinatural".

Pero además, Matamoros desveló que no solo le gustaría tener otro hijo, sino dos más: "A mí sí me gustaría tener un par de hijos".

De todo esto también ha hablado en el videoblog que tiene en su canal de mtmad. Marta López Álamo y Kiko Matamoros no han sido padres todavía y ya están en desacuerdo con muchas cosas que tienen que ver con su paternidad. Uno de los mayores motivos de esta pelea es el nombre de su futuro bebé. Cada uno tiene claro qué es lo que quiere y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Kiko tiene en mente un nombre muy especial para él, pero Marta no está por la labor de aceptarlo. El colaborador de televisión explica el motivo por el cual quiere llamar de esta manera a su hijo, pero a su futura mujer no le convence en absoluto.

Marta y Kiko saben bien todas las responsabilidades que conlleva traer un hijo al mundo y, por eso, la modelo tiene muy claro cómo va a afrontar su maternidad. La influencer habla de lo sacrificado que es su trabajo y la ayuda que va a tener que recibir para poder conciliar todas las facetas de su vida. Por su parte, Kiko desvela su opinión al respecto.