Yaiza Martín, la tinerfeña que está concursando en Supervivientes 2023 gracias a su polémica y comentada relación con el tiktoker Ginés Corregüela, no deja de ser protagonista ni dentro ni fuera de Honduras. La canaria no encuentra defensores en los Cayos Cochinos y, en España, no hacen más que crecerle los problemas y no paran de aparecer detractores de la entrenadora que tienen mucho que contar sobre sus más que reprochables comportamientos en diferentes ámbitos de su vida.

El bombazo de Laura Madrueño sobre su relación con Álvaro Puerto Tantos son los enemigos que parece haberse labrado la tinerfeña durante su vida que incluso su propia madre ha renegado de ella públicamente haciendo más de una declaración con la que deja claro que no quiere saber absolutamente nada de la mujer a la que ni siquiera considera su hija. "A ella no la cuento como hija. Mi puerta no se la vuelvo a abrir. El día que me muera, si veis que echa una lágrima, por mí ponerle un puñado de tierra en la boca" sentenciaba Benigna, madre de la concursante en Sálvame. Sin embargo, Yaiza Martín vuelve a sumar una nueva y grave acusación que se cierne sobre su figura a la que tendrá que hacer frente desde que vuelva a poner un pie en España. Sale a la luz el pasado de Ginés Corregüela antes de convertirse 'El rey de los bocadillos': "Estuve 30 años" Una compañera de colegio de Yaiza, Estela Curbelo, ha hablado para Sálvame y ha acusado a la concursante de Supervivientes 2023 de quedarse con dinero que no le corresponde. "No vimos más ni al el dinero ni a ella" Estela asegura que contó con Yaiza para una gala de belleza infantil en la que debía recaudar dinero pero que este desapareció. "Tuve una experiencia muy mala porque ella fue presidenta de una gala de belleza infantil del pueblo, y nos pidió un patrocinio de 300 o 400 euros para cubrir el vestuario y otras cositas para las niñas, y no fue así", explicaba. Adara estalla en plenas nominaciones de 'Supervivientes': "Me parece de coña" "Tenía que ir de tienda en tienda pidiendo el dinero a cambio de publicidad. La gala se celebró con deudas, y no vimos el dinero más, ni a ella. Quedó una gala horrible. Fuimos tontos todos", recordaba.