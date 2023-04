Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como 'La Isla de las Tentaciones' o 'Supervivientes', pero también desde hace unos años en 'First Dates'. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena, solo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de 'First Dates'.