Tal y como sucedió con la primera temporada, la nueva tanda de capítulos del reality 'Soy Georgina', que narra la vida de la reconocida influencer española Georgina Rodríguez, ha causado auténtico furor en Netflix, situándose, una vez más, entre lo más destacado de la plataforma en streaming. Un éxito que pronto se ha trasladado a las redes sociales.

Desde hace varias semanas son numerosos los vídeos e imágenes sobre esta serie documental que ya circulan en Instagram y TikTok con algunas de las frases más destacadas de los últimos episodios, clips, memes e incluso divertidas parodias sobre la propia protagonista. Es el caso del vídeo publicado por la también influencer y tiktoker Tamara García (@grtamarah), una joven gallega que no ha dudado en meterse en el papel de la protagonista del reality para resumir en apenas unos minutos esta segunda temporada, siempre con el humor por bandera, en un vídeo que ha logrado hacerse viral en TikTok.

Vida en Arabia Saudí

Desde que CR7 firmó por el cuadro árabe, la vida de toda la familia Dos Santos-Rodríguez entró en una nueva etapa repleta de cambios y sacrificios. Eso sí, los lujos a los que la socialité española-argentina estaba acostumbrada no dejaron de aparecer durante su vida social exhibida en su cuenta de Instagram.

De hecho, a fines de enero pasado, Georgina celebró a lo grande su cumpleaños número 29 rodeada de lujosy flores amarillas, y, por si fuera poco, a mediados de marzo publicó un video donde vemos a sus pequeñas, Alana y Eva hablando árabe y adecuándose a la vida saudí.

No obstante, no todo sería color rosa para la extrabajadora de Gucci dentro de las tierras árabes. Resulta que, al no estar legalmente casados ni haber contraído matrimonio bajo la ley del islam, la situación de Georgina Rodríguez habría cambiado por completo respecto a la normalidad de la que gozaba en Manchester, Madrid o Turín, ciudades donde brilló CR7 antes de fichar por el Al Nassr.

¿Es verdad que la celebrity es esclava del mejor jugador de la historia de Portugal?

Aunque es bien sabida la buena relación entre la familia de CR7 y el gobierno árabe, la noticia de que Georgina Rodríguez era un objeto y pertenencia del jugador portugués comenzó a hacerse viral a inicios de enero pasado por un supuesto documento filtrado.

En esa línea, la tiktoker de contenido Nicole Jenes señaló que la nueva vida de Georgina en Medio Oriente estaba siendo mucho más marcada por el machismo de lo que parece en realidad.