La cantante italiana Laura Pausini fue la noche del miércoles la gran estrella invitada de Pablo Motos en El Hormiguero de Antena 3, donde adelantó su nuevo single, Un buen inicio, que estará disponible a partir del 10 de marzo y habló sobre la celebración de sus 30 años en la música, desde que 1993 saltó a la fama con La soledad (La solitudine), ganando la sección de artistas debutantes del Festival de San Remo, una efeméride muy especial que celebró con tres conciertos en veinticuatro horas en las ciudades de Nueva York, Madrid y Milán.

Con Pablo Motos, la también coach del programa La Voz conversó sobre su carrera y también quiso mostrar su lado más personal.

Laura Pausini confirmó una información que le llegó a Pablo Motos y que el presentador quiso confirmar con ella: veces compone con una flauta travesera. Recordó que su padre quiso que aprendiera a tocar el piano o la guitarra, pero ella prefirió la flauta travesera.

Sin embargo, en ese momento el presentador sacó una que tenía preparada para la encerrona y obligo a la cantante a demostrar su talento con el instrumento. Lo que ella se tomó con mucho humor, aunque el resultado fuera ciertamente desconcertante. "Me avergüenzo tantísimo" dijo la cantante con una sonrisa tras intentar interpretar unas notas con la flauta.

Para disimular, Pablo Motos intentó tocar él mismo el instrumento con las indicaciones de la cantante y nula fortuna, se pasó del desastre a la catástrofe absoluta. Así que la escena de enredo finalizó como un chiste, con una gran ovación del público por la paciencia infinita de la estrella italiana.

'Un buen inicio', la nueva canción de Laura Pausini

Un buen inicio (Un Buon Inizio), es el tema que la cantante italiana estrena este 10 de marzo y con que quiere dar el pistoletazo de salida a la nueva etapa de su carrera. Laura Pausini, reconocida cantante y compositora italiana, ha ganado premios de tanto nivel que explican la calidad de su trayectoria en el mundo musical, algunos como cuatro premios Grammy Latinos, seis World Music Awards, Premios Emmy, ha sido la primera artista femenina italiana en lograr un Premio Grammy, Premios Oscar, Globo de Oro. Sus canciones han recorrido el mundo por cantar tanto en italiano como en español, portugués o inglés. Algunas de las más conocidas son ‘Scatola’, ‘ One more time’ o ‘Volveré junto a ti’.