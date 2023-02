'First Dates' es el programa con más audiencia de Cuatro, día tras día lo ven más de 1,2 millones de personas y es que las increíbles historias de muchos de los participantes no dejan a nadie indiferente.

Hace unos días se viralizó el episodio de una pareja que tuvo una cita completamente desastrosa: Med no paró de cuestionar a Luisa, que es médico, y ella intentaba salir como podía de su interrogatorio. Finalmente, como era de esperar, ninguno quiso tener una segunda cita.

Indara es la protagonista de la historia de hoy y como ella misma le confesó a Carlos Sobera cuando le dio la bienvenida al restaurante: no puede vivir sin croquetas, es su mayor pasión en la vida y las de "gambas al pilpil" son sus favoritas, además de hacer "tiktoks".

"Yo no sé que tienen las croquetas, pero a mí me vuelven loca. Yo con una persona a la que no le gustan las croquetas no podría estar", confesó la joven.

Indara nunca ha tenido pareja, pero tiene claro lo que quiere: un chico que comparta su pasión y que, además, sea echado para delante y divertido como ella, y tenga bigote. A Alejandro, el chico con el que la juntaron, le encanta la música, salir de fiesta y cantar y ambos se llevaron una buena impresión del otro. Ambos son de Málaga, la conversación fluyó muy bien entre ellos y no dejaron de hablar ni de divertirse en ningún momento.

“Esta chica es 10 de 10 en locura”, confesó el malagueño, que se lo pasó fenomenal con la joven y decidió tener una segunda cita con ella.