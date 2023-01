Cuando quedas con alguien por primera vez te enfrentas al posible escenario de que no vaya bien hasta el punto, incluso, de que sea la peor cita de tu vida. Esto es lo que le ocurrió a esta participante de First Dates, Luisa, que se sintió como si estuviera haciendo un examen de la carrera.

El programa de First Dates del pasado lunes juntó a esta médico con Med, un joven marroquí aficionado a la comida saludable y al deporte y bastante perfeccionista. Desde su primer contacto, ella ya tenía claro que no era su tipo, aunque él tampoco estaba muy convencido con su cita porque consideraba que no tenía el físico que a él le gustaba y que era demasiado alta.

Cuando se han sentado a disfrutar de la cena y se disponían a pedir, Med le ha dicho a la camarera que su comida ya estaba preparada y que la organización "ya lo sabía" porque había pedido un menú especial. Cuando le ha preguntado por el postre, el joven se ha reído y ya dicho que solo lo comería si tenían fruta. "Llevo bastante tiempo metido en el mundo del fitness y ya sé de lo que tengo que alimentarme, lo que me va a hacer daño, lo que me va a dejar flaco...", ha explicado el chico.

Todo ha ido de mal en peor

Luisa, sin embargo, ha pedido lo que le apetecía, incluida la parte dulce del menú, y se ha extrañado al escuchar la respuesta de su acompañante, por lo que le ha preguntado si va al gimnasio. Ese ha sido el momento en el que todo se ha ido al traste porque se han sumergido en una conversación incómoda en la que él le ha hecho un interrogatorio sobre lo que conoce a cerca del mundo del fitness.

"Creo que en una primera cita, uno tiene que estar un poco más relajado. Yo soy mucho de reírme y dejarme llevar y me sentía como que me estaban pasando un examen de la carrera, que son más fáciles", confesaba la joven, cuando su acompañante ha comenzado a hablar con términos técnicos y a tratarla como si fuera "tonta".

Todo fue de mal en peor, hasta el punto de que Med le cuestionó a Luisa su carrera de medicina preguntándole de cuánta agua estaba compuesta el cuerpo humano. Aunque la soltera ha salido bien de la situación, él mantuvo su posición de superioridad en todo momento y al saber que ella hablaba inglés y alemán, la puso a prueba.

El joven marroquí incluso le recriminó a la médico por qué comía tan lento y le preguntó si tenía algo más que contarle, a lo que ella contestó que estaba teniendo "la peor cita de su vida" por lo que no estaba dispuesta a decirle nada más. Entonces, Med pidió la cuenta y ambos salieron corriendo de allí. Evidentemente, no van a volver a verse.