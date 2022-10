Las mañanas de Telecinco vuelven a ser de Ana Rosa Quintana. Casi doce meses después de apartarse de la televisión a causa de un cáncer de mama, la presentadora ha vuelto a tomar este lunes las riendas de su programa. "Les dije que nos veríamos pronto. Se me ha hecho un poco largo, pero buenos días", ha comenzado diciendo ante los espectadores.

Mirando a cámara y visiblemente emocionada por su reaparición ante las cámaras, Ana Rosa ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido durante el último año: "Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes".

"Mis compañeros y personas que no conozco me han regalado sus oraciones. Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", ha asegurado antes de poner el foco en su familia: "Sobre todo, muchísimo amor en mi casa. De mi marido, de mis hijos... Sin mis amigas, todo habría sido mucho más duro".

En su discurso también ha hecho referencia a las "miles de personas pacsando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir": "No pienso guardarme nada, a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año".

📹 @anarosaq se reencuentra con sus compañeros y con la audiencia 342 días después 🙌❤ #BienvenidAR https://t.co/bIv3ZOw1rc — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 10 de octubre de 2022

Por otro lado, Ana Rosa ha afirmado que "el gusanillo del periodismo" no le ha abandonado durante todo este tiempo "a pesar de que esta vez he tenido que seguir la actualidad desde el sofá de mi casa". Después de enumerar algunos hechos que se han producido durante el último año, como la guerra en Ucrania, la crisis o la muerte de Isabel II, ha pasado a hablar de lo que denominado "el milagro de las elecciones".

En este sentido, la periodista se ha mostrado muy dura con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha cuestionado algunas de las medidas que ha anunciado en las últimas semanas: "No me digan que no es milagroso que en plena crisis gastemos más que nunca". "Pedid y se os concederá. Es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces", ha comentado antes de finalizar: "Y ahora en serio, milagro que yo esté hoy aquí. Bienvenidos".