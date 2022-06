David Broncano se ha hecho algo viral en las últimas horas por un sonoro error que cometió en la entrevista que le hizo a Edurne y Nia en 'La resistencia'. El cómico y presentador de Movistar Plus se confundió a la hora de recordar uno de los mayores éxitos de la jueza de 'Got Talent España': "“He visto que sacaste un tema que, no sé de qué año, pero que me ha hecho gracia: 'Te falta un verano'”.

"¿'Te falta un verano'? Que yo no he sacado un tema así. No, será 'Te falta veneno'. Jamás pondría un título así", le respondió la artista, corrigiéndole el título de la canción, que fue la sintonía de 'Yo soy Bea' (Telecinco) durante sus más de tres años de emisión. "Al que le falta un verano es al que escribió eso", dijo Nia entre los aplausos y las risas del público presente. Tras ser corregido, con humor característico, el propio Broncano también reconoció que a él también le había sorprendido que Edurne tuviese un tema así: "Debí haberlo leído rápido y dije: ¿'Te falta un verano'? Pues sí que Edurne debería ir punky hace unos años". "Mira, he dicho que no lo pondría como título a una canción, pero la verdad es que tiene su rollo", bromeó Edurne para sentenciar este momento. "Hombre, claro. Estaría gracioso", concluyó Broncano. Para contextualizar, Edurne y Nia fueron las invitadas de la entrega de este pasado lunes de 'La resistencia'. A pesar de que se grabó con algunas semanas de antelaciones, las artistas acudieron al programa presentado por David Broncano para presentar 'Te quedaste solo', la nueva canción que han realizado juntas.