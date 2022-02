El crack está de vuelta. Jaume Vilanova y sus compañeros del grupo ‘Bosses Vermelles’ de Campanet regresaron este lunes al concurso de IB3 Jo en sé + que tu y su paso por el programa volvió a dejar huella.

En su primera aparición el pasado mes de noviembre, Vilanova se metió al público en el bolsillo por su amplios conocimientos de numerosos temas tratados en el concurso y, sobre todo, por la respuesta que dio al escuchar una canción distorsionada: “No me suena, pero se me ocurre —aunque no creo que lo sea— Me gusta ser una zorra”, que hizo estallar en risas a sus compañeros en el plató y que pronto se viralizó.

Vos volíem demanar una coseta... Vos agradaria que tornassin❓ pic.twitter.com/tIUVYOAhOT — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 20 de febrero de 2022

Ahora, ha vuelto a dar muestra de todo lo que sabe porque, ¿cuánta gente sabría el nombre de todos los integrantes de la banda Led Zeppelin? Él, por supuesto.