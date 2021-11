“Tiene una inteligencia fuera de lo normal”, “Es un crack”, “Grande Jaume”, “es un tipo extraordinario. Un fenómeno de la naturaleza”. Estos son solo algunos de los calificativos que se ha llevado Jaume Vilanova, uno de los participantes en el concurso de IB3 Jo en sé + que tu junto al grupo llamado 'Bosses Vermelles', con otros dos jóvenes de Campanet.

Con solo un par de participaciones en el programa, este concursante se ha metido al público en el bolsillo por su amplio conocimiento de muchos de los temas tratados, que han sido muy comentados en las redes sociales. He aquí una muestra:

Els #BossesVermelles han aterrat amb força al #JoEnSéMésIB3.



Aquests 3 joves de Campanet no van de bromes, especialment en Jaume 🙌🏻 Vius amb ell perquè, efectivament, és un màquina 🕺



Gràcies als 19.000 espectadors que aquest dilluns ens donàreu un 5'5% de share ❤️ pic.twitter.com/oXT62iPfOV — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 2 de noviembre de 2021

Ossifar, en Gori Cúper, en Juanjo Esteva i en Jaume Vilanova... 💥 pic.twitter.com/RlaH5PA3Zl — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 5 de noviembre de 2021

Su intervención más aplaudida, y que hizo estallar de risa a sus compañeros y al presentador del programa, ha conseguido además rescatar uno de los temas musicales más polémicos de principios de la década de 1980.

En una de las pruebas del concurso sonó una canción distorsionada, cuyo título tenía que adivinar. Jaume Vilanova dudó, pero respondió: “No me suena, pero se me ocurre —aunque no creo que lo sea— Me gusta ser una zorra”.

En Jaume, en Jaume... EN JAUME!

😂😂😂 pic.twitter.com/UHMcwfUQu8 — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 3 de noviembre de 2021

Se trata del tema que hizo famoso al grupo las Vulpes (o Vulpess) en 1983, después de que lo interpretasen en el programa Caja de ritmos de TVE. El e trata de una versión inspirada en I wanna be your dog de The Stooges, grupo que fundó Iggy Pop.

El momento, ha sido muy comentado en las redes.

Sa intel·ligència i coneixement musical d'en Jaume estan molt per damunt des nivell de Jo en sé més que tu. Si ell diu que és "Me gusta ser una zorra", és que deu ser "Me gusta ser una zorra". https://t.co/hKhAdnXsaU — Un de Mallorca i es Raiguer (@pere_j) 3 de noviembre de 2021

M'en record molt bé d'aquest títol, la primera cançó feminista i transgresora de la democràcia, en Jaume devia tener tres anys, son pare és periodista i va informar de la polèmica al plé de l'Ajuntament de Palma, quan Ramon Aguiló era el batle.

Enhorabona, Jaume!, fas història. https://t.co/y7N8sjslMa — gina garcias (@ginasansaloni) 3 de noviembre de 2021

Este hombre era el bibliotecario de mi cole KFJDKFBDLDNKDND https://t.co/G6YEuSlsVZ — Álex Sagrado (@Alsavi_) 4 de noviembre de 2021

En Jaumet té una intel.ligència fora de lo normal..és impresionant. I si sempre he estat fan seva, ara, després d'aquest momentasso televisiu, som MEGA FAN seva!😂😍 https://t.co/PdxZfTCDxP — MariaAmer (@quetotestaxfer) 3 de noviembre de 2021

En Jaume, amb tots els respectes cap a la resta del món, sap tantes curiositats que podria fer un llibre amb diversos volums.



Vaja crack! https://t.co/JCAH2EI32G — Joan Mateu Horrach (@joanmahp) 3 de noviembre de 2021