Tenía que pasar y pasó. Jaume Vilanova, el concursante de Jo en sé + que tu que triunfó con una de sus respuestas era “carne de APM”, como dijeron muchos tuiteros.

Y Alguna pregunta més (APM) no lo dejó pasar. El programa de TV3 emitido el pasado 15 de noviembre cogió el testigo y le dedicó uno de sus sketchs. Todo por su respuesta en el concurso de IB3: “No me suena, pero se me ocurre —aunque no creo que lo sea— Me gusta ser una zorra”. No acertó, pero hizo estallar de risa al presentador, David Ordinas, y a sus compañeros en el plató.

En Jaume, en Jaume... EN JAUME!

😂😂😂 pic.twitter.com/UHMcwfUQu8 — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 3 de noviembre de 2021

El momento APM de Jaume Vilanova ha sido recuperado por el propio programa de IB3 en su cuenta de Twitter:

Era inevitable que en Jaume Vilanova fes el bot a l'@APM 😉



Estimats #BossesVermelles, gràcies per aquestes dues setmanes de grans moments ♥️ pic.twitter.com/9gF8oZC4m9 — Jo en sé + que tu IB3 (@JoEnSeMesIB3) 16 de noviembre de 2021

Junto con su equipo 'Bosses Vermelles', Vilanova estuvo varios días en el concurso de la televisión pública balear, durante los que se metió al público en el bolsillo demostrando su amplio conocimiento de muchos de los temas tratados.