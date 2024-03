Els cítrics, i concretament les taronges, estan vinculats a la història de Sóller i també a la seva economia. Els historiadors Antoni Quetgles i Plàcid Pérez apunten al llibre El cultiu dels cítrics a Sóller i la seva exportació, que els tarongerars d’aquesta ciutat de la Serra de Tramuntana degueren néixer al segle XVII i que a comercialització de les taronges i d’altres cítrics s’inicià al segle XVIII.

Sóller va arribar a tenir un paper destacat en la producció de taronges, ja que n’exportava al País Valencià. Tant és així, que a Carcaixent recorden la figura de Josep Català Broseta, de qui diuen que era solleric i que va crear el primer magatzem de taronges en aquesta localitat valenciana.

En general, el negoci de les taronges va arribar a anar tan bé, que els sollerics exportaren taronges i altres productes a Occitània, concretament del Port de Sóller als ports de Marsella i Niça, que els permetia arribar a capitals d’Europa.

Pel que fa a les castes de taronja, n’hi ha moltes. Ara bé, n’hi ha una, la canoneta, que s’ha aconseguit salvar de l’extinció i és la més emblemàtica de la vall i de Mallorca. És una varietat autòctona de Sóller, la qual sembla que es va crear a començament del segle XX, a l’hort de can Canonet de les Fontanelles, on varen fer proves amb diferents empelts sobre tarongers del grup de les taronges blanques. La falta d’interès pel camp, el boom del turisme i la baixada de la demanda de taronges solleriques a Europa varen ser alguns dels motius pel qual la canoneta gairebé desaparegués.

Com que la varietat no estava reconeguda, l’anima mater de Fet a Sóller, Franz Kraus, va registrar el nom a l’oficina de marques i patents per evitar-ne un ús fraudulent. Anys més tard, després d’un estira-i-arronsa amb l’Associació de Varietats Locals, la va cedir gratuïtament al Govern, que és qui en gestiona el nom.

Martí Guardiola, responsable de producte de Fet a Sóller, explica que l’any 2015 varen començar un projecte per recuperar els tarongers de canoneta, juntament amb la Cooperativa Agrícola de Sóller i l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, ja que els tarongers que quedaven d’aquesta casta eren vells o estaven malalts. Per això, des de Fet a Sóller varen engegar un projecte de reforestació a Son Puça, a un bocí de devers dues hectàrees, on hi han sembrat tarongers de canoneta, juntament altres tipus de cítrics, una finca que a partir del mes de maig serà de certificació ecològica.

El producte protagonista d’avui està fet amb aquesta varietat. És la confitura de taronja canoneta comercialitzada per Fet a Sóller i que, com tota la resta de conserves d’aquesta marca, s’elabora en el taller ocupacional Estel Nou, que fa feina amb persones amb risc d’exclusió social. Té un 67% de fruita en fan de dos formats, un de 400 grams i un altre de 280. És ideal per menjar-la amb una torrada de pa untada de mantega, per acompanyar un bocí de coca dolça i, fins i tot, per fer el farciment dels rubiols.

Martí Guardiola explica que d’aquesta casta de taronja, a Fet a Sóller, també en fan gelat i sorbet, pell deshidratada i molta (que s’usa a cocteleria i com a espessidor aromàtic) i, properament, presentaran un producte nou: una llepolia feta amb pell de taronja deshidratada i que després es confita en almívar; un snack llépol que ja tenc ganes de poder tastar.