Quimera 2022 Ramanyà

Aquest vi negre va néixer fa relativament poc, concretament a l’anyada 2022. Som davant Quimera, el nom del qual remet a la inquietud de crear un vi negre diferent i que s’assemblàs a allò que els clients del celler Ramanyà, de Santa Maria del Camí, cercaven.

Antoni Ramis, vinater i responsable de Ramanyà, explica els darrers anys havien notat un canvi de consum: «Feim molts de tasts i això ens dona l’oportunitat d’interactuar amb els nostres clients; així vàrem notar que abans ens demanaven vins més densos, amb molta de bota, mentre que d’un temps ençà volen vins més frescos». El moment de fer aquest canvi va ser arran de la covid-19. Ramis exposa que en aquell moment «es varen aturar pràcticament totes les vendes i vàrem decidir tornar una mica més petits, perquè tot sigui més fàcil de controlar. També es va perdre molta de feina feta durant anys amb els restaurants i haguérem de tornar a començar, amb cartes noves, i moltes de vegades els restauradors cercaven vins més econòmics».

Així, a Ramanyà es varen replantejar tot el que havien fet fins aleshores i varen passar d’elaborar quatre vins negres a fer-ne només un, aquest Quimera, del qual al mes de novembre se’n fa una edició especial de vi novell. S’elabora principalment amb la varietat autòctona mantonegro i es complementa una mica amb la sirà, i té un repòs en bota de roure (americà, alemany i francès) de tres mesos. El raïm prové de les vinyes pròpies que Ramanyà té a Santa Maria del Camí, a Ca’n Far, uns ceps que tenen 26 anys.

Com a pagesos, Toni Ramis explica que és necessari facilitar la feina dels pagesos. «És un problema que no solament ens afecta a nosaltres, de fet, el consumidor cada dia troba els productes més cars a les botigues, i amb molt de casos amb productes de baixa qualitat, que venen de fora sense cap casta de control». També comenta que cada dia és més difícil mantenir els negocis, i no només els agraris. «Ens enfrontam a una burocràcia desmesurada que any rere any veim com augmenta. Molts de pagesos ja necessiten un enginyer per dur el control de la paperassa (burocràcia). Hi ha una normativa europea, però, per altra banda, entren productes de fora sense cap mena de control... no podem entendre aquesta situació».

Quimera 2022 és un vi capa baixa, de color de cirera, net i lluent, amb aromes de fruita vermella, amb pas en boca amb cos, però és bo de beure i amb un postgust en el qual floreixen les notes de la fusta on ha reposat. Aviat en sortirà l’anyada de 2023, amb una edició limitada de 5.000 ampolles. Si el voleu tastar al celler, podeu fer-ho amb una visita guiada que inclou un recorregut pels jardins i conèixer la col·lecció etnogràfica d’oficis de Mallorca que Ramanyà ha recopilat durant dècades, amb més de 3.000 peces. Podeu demanar-ne més informació o concertar una visita al 680 417 929.