Hi ha vins que tenen un nom que crida l’atenció. És el cas de Gironauta, del microceller Son Crespí. Els seus propietaris, Neus Beltran i Pere Crespí, expliquen la tria d’aquesta denominació té a veure amb diversos factors. El primer, en Giró, un mastí de 5 anys, tigrat, de 70 quilos que es fa estimar per tothom que visita aquest celler de Santa Maria del Camí. El segon és que l’arribada del seu ca va coincidir amb la sembra de dos quartons de ceps de la varietat autòctona giró ros i, el tercer motiu és que tots dos vinaters són fans del grup Antònia Font, que té bastants cançons sobre planetes i l’espai, així que consideraren que era una bona idea batiar-lo d’aquesta manera..

El que tastam avui és de l’anyada 2021, el primer que han elaborat, i té un pas en bota de tres mesos. Només se n’ha fet una edició limitada de 700 ampolles. És un vi lluent, amb un daurat una mica pujat, amb notes de brioix i de pinya. En boca és persistent i net. L’etiqueta és obra de l’il·lustrador Rubén Chacon, deixeble de l’artista santamarier Francesc Grimalt, i mostra el ca amb un escafandre.

L’acollida d’aquest vi ha estat molt bona i aviat sortirà al mercat l’anyada següent. Dos dels restaurants que han apostat per tenir aquest vi a la seva carta són La Fortaleza i Sea Club, tots dos ubicats a l’hotel exclusiu Cap Rocat de Llucmajor. El cuiner i responsable gastronòmic de l’establiment és Víctor Garcia, a qui -a parer meu- encara no s’ha guardonat prou el seu talent culinari. Garcia explica que els agrada el Gironauta perquè «és un vi gastronòmic, que va molt bé per maridar amb arrossos, peix a la brasa i, fins i tot, amb alguna carn no gaire madurada». «Ara bé, –remarca– també ens agrada poder donar a conèixer als nostres clients vins autèntics com aquest que reflecteixen el caràcter de Mallorca». Si voleu conèixer la cuina de Víctor Garcia i el vi Gironauta alhora, només heu d’esperar fins a mitjan mes de març, quan tots dos restaurants tornaran a obrir les portes.