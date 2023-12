La pasta que s’utilitza per preparar la sopa de Nadal es caracteritza per la seva forma de caragol; de fet, a certs indrets es diuen caragoles de pasta. Poden ser llises o tenir unes línies de relleu i es poden cuinar sense farcir, però generalment es guisen farcides. Abans era un menjar típicament nadalenc, però –com tants altres– s’ha adaptat a la cuina diària. Per farcir-los no hi ha una sola recepta, però se sol utilitzar carn capolada semblant a la de les pilotes. L’origen del galet és antic, però desconegut. Les dues opcions més creïbles són Nàpols/Sicília o Catalunya/Occitània.

Ingredients: Un paquet de sopa (caragoles o galets) de grossària mitjancera, 500 g de carn capolada de porc o mesclada, llet, pa, all, herbes provençals, sal i pebre bo.

Per al brou: gallina, un os de vedella, all, porro, tomàtiga, api, sal i aigua. Preparació Amb les quantitats ressenyades es poden servir 5/6 racions.

Prepararem un brou potent de gallina, un os o un tros de vedella, porro, api, un all, tomàtiga i l’aigua que necessitem.

A part, prepararem la pasta per al farcit. Prèviament haurem posat molla de pa en remull amb llet per donar esponjositat a la carn.

Premerem el pa, per tal que quedi ben sec i les miques resultants les mesclarem amb la carn disposada per al farcit.

Assaonarem la pasta de la carn amb sal, pebre bo, una mica d’all i herbes provençals (o només moraduix). Ha de quedar tot ben capolat.

Omplirem la sopa (no cal triar les caragoles de pasta més grosses) i la reservarem.

Colarem el brou, que haurà bullit molt de temps per tal que sigui gustós i consistent.

Posarem tres cullerotades curulles de brou, dins una cassola per cada ració de sopa. Quan alci el bull, hi introduirem la sopa farcida.

Farem bullir la sopa entre 10 i 12 minuts o el temps que marqui el fabricant. Que sigui més o menys al dente dependrà del gust de la persona que cuini.

Amb el bull, la sopa augmentarà de volum. La servirem amb un poc de brou, però no ha de resultar un plat excessivament brouós; això sí, ha de ser ben calent.

La recepta està basada en una aportació de Consol Martínez Vázquez (Villatoya, Albacete, 1947), apresa de la seva sogra Pereta.