És ben cert que quasi hi ha tantes maneres de preparar els caragols com famílies hi ha a Mallorca; unes els couen amb carn abundant, com costella, peus de porc, colomins, gallina, ossos de bou, de porc o de cuixot (no tots aquests ingredients plegats, és clar). Hi ha diversitat en les herbes i en la manera de coure’ls. Trobam receptes complexes i altres molt senzilles (sense sofregit). La particularitat dels caragols dels ermitans està en l’absència total de carn i embotits i l’aprofitament del brou per fer unes sopes delicioses, enriquides amb ou bullit, patata i mongeta tendra.

Ingredients Caragols, sopes, ous bullits, patates, mongetes tendres, herbes aromàtiques, pebre coent, ceba, tomàtiga, alls, llorer, oli, sal, pebre bo i aigua. Preparació El dia abans posarem els caragols dins un ribell, lleugerament esquitxats amb aigua perquè hi hagi humitat, amb farina i fonoll.

L’endemà els netejarem amb diverses aigües, fins que l’aigua surti clara.

Els posarem dins una olla amb aigua, a poc foc, per tractar d’enganyar-los. Hi mesclarem les herbes aromàtiques: fonoll, moraduix, herba-sana, tarongí i cost. Els bullirem unes dues hores amb foc moderat.

Els canviarem l’aigua i els posarem altra volta al foc –ara, ben viu– amb aigua neta, un feixet d’herbes, una fulla de llorer i un pebre coent.

A part, dins un calderó gros, hi sofregirem ceba tallada fina, uns alls aixafats i llorer. Minuts més tard hi afegirem tomàtiga pelada i picada. Quan el sofregit estigui gairebé cuit, hi afegirem uns quants ous bullits trossejats.

Ho girarem i abocarem els caragols i el seu brou dins el calderó. Eliminarem el feix de les herbes.

Quan torni a bullir hi afegirem patates tallades a cantons i mongetes tendres trossejades. Salarem al gust.

Quan les patates siguin cuites, posarem unes sopes dins els plats individuals i les escaldarem amb el brou dels caragols i del sofregit, a més de les patates i les mongetes.

De segon plat consumirem els caragols acompanyats d’una salsa allioli feta amb patata bullida aixafada, oli, alls i sal.

Aquesta recepta està basada en una que ens va lliurar Miquel Rigo Far (El Terreno, Palma, 1932) i que va publicar a La cuina dels ermitans, Miquel Font editor, Palma, 1996, amb el pseudònim de Miquel de Binifar. Una delícia de llibre.