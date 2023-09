L’any 1907, un apotecari de Granada –Bernabé Fernández– que tenia un fill malaltís, va crear un extracte de cereals i llegums, potenciat amb mel i sucre, que va salvar la vida del seu fill i, amb el temps, li va permetre fer fortuna quan va comercialitzar el Ceregumil, un producte que va obtenir un gran èxit com a solució a intoleràncies gàstriques (aleshores no es parlava dels problemes del gluten i la lactosa) i com a remei immediat per cobrar gana i combatre la desnutrició. A Mallorca, anys després, a Felanitx, el metge Pollença preparava un succedani perfecte, basat en principis semblants.

Ingredients: 1 unça (30 g aproximadament) de faves velles, 1 unça de civada, 1 unça de blat de les índies, 1 unça de blat, 1 unça de mongetes blanques, 1 unça de llenties, 1 unça de ciurons, 3 l d’aigua, 1 l de sucre clarificat, ½ lliura (200 g, aproximadament) de sucre cremat. Preparació:: Dins 3 litres d’aigua, posarem a bullir els llegums i els cereals, tal com es detalla: 1 unça de faves velles, de civada, de blat de les índies, de blat, de mongetes blanques, de llenties i de ciurons.

Ho bullirem, a foc moderat, fins que els 3 L d’aigua es redueixin aproximadament a un.

Colarem el líquid resultant i hi afegirem 1 L de sucre clarificat i ho bullirem.

La clarificació del sucre de canya és el tractament que separa les impureses i matèries estranyes que venen del tall de la canya, del transport i de l’etapa de la molta. El suc de la canya s’encalenteix, és tractat amb calç i decantat. El resultat és el suc de sucre pur.

Deixarem bullir el suc dels cereals i llegums amb el sucre clarificat, al llarg d’una mitja hora a foc moderat.

Hi afegirem mitja lliura de sucre cremat (caramel líquid) fet amb sucre (200 grams), per 150 ml d’aigua.

El sucre cremat acabarà de donar el gust definitiu i el color obscur d’aquest tipus de begudes.

Quan sigui fred, ja es podrà embotellar i guardar tapat amb un tap de suro untat d’esperit.

És evident que és més fàcil adquirir el Ceregumil (que encara es fabrica i es ven a un preu raonable), però aquesta secció és de cuina... i també de memòria. Devem la recepta a Maria Obrador Vaquer, Pollença (Felanitx, 1941).