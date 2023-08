Picot Rosat 2022, Vi d’Auba

La majoria de vinaters pronostiquen que aquest 2023 serà una anyada excel·lent per al vi de Mallorca. Una d’aquestes veus és Miquel Binimelis, vinater i propietari del celler Vi d’Auba. «El raïm està molt bé, té grau, no hi ha hagut pluges excessives de darrer moment, ni calabruixades ni malalties. Crec que hi va ajudar molt la nevada del mes de febrer, ja que la neu es va fondre a poc a poc i la humitat ha durat molt de temps, la qual cosa ha beneficiat els ceps i, per tant, el seu fruit».

Miquel Binimelis va començar a fer vi fa 17 anys i any rere any ha pogut comprovar amb dades que l’època de veremar s’ha hagut avançat per motius meteorològics. «Avui dia, començam 15 dies abans del que era habitual, però el canvi és més significatiu quan pens en les paraules d’en Tomeu, un veïnat meu que té 92 anys, que em conta que quan era jove feia feina a la vinya i que vermaven a final de setembre, i que recorda que a les mans tenia fred d’agafar el raïm perquè estava com a gelat. I encara n’hi ha que neguen el canvi climàtic!», exclama Binimelis.

El protagonista d’avui és el Picot Rosat de l’anyada 2022, la segona que fa d’aquest vi. Binimelis, com a persona que defuig les modes, però no de fer un bon producte, va apostar per fer un vi de tonalitat més intensa, que recorda la maduixa. L’ha volgut fer a contracorrent perquè la tendència dels darrers anys és elaborar rosats amb un color molt tènue, que recorda la pell de la ceba. Entre els consumidors, n’hi ha que s’estimen més aquesta manera de fer vi. Binimelis comenta que s’ha trobat casos de gent desinformada que ha arribat a afirmar que si no té aquest color no és bo, però també diu que hi ha clients que venen a cercar el seu vi expressament. Fins i tot sap que hi ha comensals de restaurants que el demanen, «per exemple El Castillo del Bosque», on la propietat li ha comentat que hi ha clients que hi van a posta perquè els costa trobar vins rosats amb un color més pujat de to.

És un vi de color de maduixa madura, amb aromes de fruita vermella i reminiscències de síndria i llepolia, amb un pas amb personalitat encisadora en boca. L’etiqueta té la imatge d’un pop, obra de Toni Garau, que convida a gaudir-lo amb un peix o marisc fet al caliu. És un monovarietal de cabernet sauvignon que prové de la vinya del celler, situat a Son Bennàsser, on antigament hi havia una vaqueria. Se’n varen embotellar 3.000 ampolles i com que l’acceptació ha estat tan bona, de l’anyada d’enguany Binimelis, amb el suport i assessorament de l’enòleg Jaume Bergadà en tornarà a fer la mateixa producció.