S'Horabaixa, Gin Eva | Ginebra mediterrània amb la música d’Antònia Font de fons

La destil·leria Gin Eva de Llucmajor acaba de presentar una nova ginebra molt mediterrània i refrescant. L’ha creada el seu propietari, Stefan Winterling, que l’ha batiada amb el nom de S’Horabaixa. Tot i que ‘horabaixa’ es pot entendre com a equivalent de ‘tarda’, també és sinònim de ‘capvespre’, és a dir, la part de la tarda quan el sol ja s’ha post. La ginebra s’ha concebut especialment per gaudir-la per a aquest segon significat. Així ho comenta Winterling: «M’encanta aquest moment màgic del dia, en què la calor comença a fugir i que convida al relaxament; per a mi és l’atmosfera única que convida a gaudir un gintònic refrescant». Per això, va cercar un blend molt senzill, amb pocs botànics, però que alhora reflectís el caràcter mediterrani de Mallorca. Per això, fa servir el ginebró, la llimona, que compra a la Cooperativa de Sóller, i la farigola, que prové de Pollença, concretament a Fartàritx, on el matrimoni alemany format per Heidi i Rolf cultiva diferents plantes aromàtiques i remeieres sota la marca Heritx.

S’Horabaixa és una ginebra molt herbal, en què hi són presents les notes cítriques i que amb la tònica es remarca la flaire juganera de la farigola. Per elaborar-la, Stefan Winterling destil·la els botànics per separat i després els combina. Aquest fet li permet emprar el producte fresc. Ell la defineix com una ginebra moderna perquè el protagonisme no el té el ginebró, sinó que el fet important són els altres ingredients que la componen, és a dir, la llimona i la farigola. El disseny de l’etiqueta, que reflecteix el crepuscle és obra de Dani Vergés i Joan Gallifa, creadors de l’estudi Slow Artworks. Per remarcar el caràcter artesanal que té aquesta ginebra, Winterling va decidir embotellar-la en un envàs de ceràmica, fet a Son Moragues (Valldemossa), i en què hi aparegués la frase següent: Cau es sol de s’horabaixa. Ara bé, varen haver de canviar el nom per no tenir maldecaps. Així ho explica Stefan: «Quan vàrem inaugurar la nova fàbrica, Casa Eva, fa un parell de mesos, teníem aquests envasos perquè ja estava treballant en aquesta ginebra. Supòs que algú s’hi va fixar perquè unes setmanes més tard un advocat es va posar en contacte amb nosaltres per dir-nos que no podíem usar aquestes paraules perquè són propietat d’una persona que té els drets del grup musical Antònia Font». Com que per a molta de gent l’oració remet a la cançó Alegria del grup mallorquí, el destil·lador va decidir assessorar-se i no ficar-se en embolics. Per això, va canviar la frase de l’envàs per una altra de ben bella: Llum de s’horabaixa. Esper que els integrants d’Antònia Font coneguin la història i que tastin aquesta ginebra mediterrània que és ben refrescant.