Dins la història de la humanitat es troben costums que tenen a veure amb sacrificis d’animals (i éssers humans) dedicats a les divinitats. A l’antiguitat, diverses civilitzacions realitzaven sacrificis -se’n troben evidències en algunes intervencions arqueològiques- per tal d’esvair càstigs divins, com ofrena o com a demanda de perdó. Els animals utilitzats més habituals eren anyells i cabres. La Pasqua catòlica deriva directament de la jueva i la tradició gastronòmica n’és una mostra clara: resulta impensable una Pasqua sense panades, rostits, cassoles i freixures d’anyell.

Ingredients: Filets prims de carn d’anyell, carxofes negres, patates, ous, galeta picada, tem o farigola, romaní, oli, sal i pebre bo. Preparació: Aquest plat, que devem a Domingo Riera Alcover des Cabanells (Manacor, 1928 - 2004), es preparava la segona festa de Pasqua a la possessió del terme de Petra, alternant-lo amb el rostit humit d’anyell.

(Manacor, 1928 - 2004), es preparava la segona festa de Pasqua a la possessió del terme de Petra, alternant-lo amb el rostit humit d’anyell. Farem tallades molt primetes de la carn, ja siguin costelles, tallades del coll o bistecs fets de la part de la cuixa de l’anyell. L’important és que sigui tendra.

Batrem ous suficients per posar les tallades en adob unes hores.

Salpebrarem les tallades per ambdós costats i les posarem dins l’adob, ben amarades d’ou.

Capolarem unes branquetes de farigola (tem o timó) i romaní, rebutjant tota la part llenyosa, tan sols les fulles tendres, i ho afegirem a l’adob per tal de perfumar la carn.

Deixarem reposar la carn dues o tres hores. Des de que hi ha frigorífics -ens digué en Domingo- és millor deixar adobar la carn amb l’ou batut dins la gelera.

En treure les tallades d’anyell, les passarem per galeta capolada i les fregirem en oli d’oliva calent, però que no faci fum.

Si hem de fregir moltes tallades, haurem de colar l’oli adesiara per evitar les romanalles que taquen les tallades. I si fa falta, posaríem oli nou.

Acompanyarem el plat amb unes carxofes negres fregides (arrebossades o no) ja que n’és el temps, a més d’unes patates fregides.

Els anyells del temps de Pasqua, acabats de desmamar -deia en Domingo- tenen la carn més suau i rosada que els de la resta de l’any. L’anyell ha de ser jove i ha d’haver estat alimentat solament en terres de pasturatge.