La primera sensación general causada hace poco más de un mes por el anuncio de la participación en la 76ª edición del Festival de Cannes de ‘Cerrar los ojos’, de Víctor Erice, fue la alegría; la noticia, después de todo, significaba que el cuarto largometraje del vizcaíno era finalmente una realidad. La segunda, inmediatamente posterior, fue la extrañeza. ¿Cómo era posible que la primera película en tres décadas de quien sin duda es uno de los más grandes directores vivos del mundo, ganador del Premio del Jurado en este mismo certamen gracias a ‘El sol del membrillo’ (1992), hubiera sido incluida no en la lista de aspirantes a la Palma de Oro sino en una sección periférica de la programación?

La decisión provocó un rumor: al director del festival, Thierry Frémaux, no le había gustado ‘Cerrar los ojos’ ; el motivo al parecer aducido por su entorno, en cambio, es que cuando se completó la programación la película aún estaba por terminar y por tanto Frémaux no había tenido ocasión de verla. Hace dos días, cuando Erice no hizo acto de presencia en Cannes para la presentación mundial de la película, muchos atribuyeron la ausencia a su enfado por no haber sido dejado fuera del concurso.

En la carta que este miércoles publica en ‘El País’, el cineasta desmonta esa conjetura, y acusa a Frémaux de ningunearlo y mentir públicamente. En primer lugar, sostiene, el francés sí vio ‘Cerrar los ojos’ o, al menos, una versión incompleta de ella. En segundo lugar, asegura que sus intentos de discutir las condiciones de la participación de la película en el festival -habría recibido una invitación a inaugurar la sección Quincena de Cineastas, y sopesado la opción de aceptarla- tan solo obtuvieron el silencio de Frémaux. Emitir juicios sobre el funcionamento interno de Cannes sin conocerlo sería una imprudencia, pero una cosa parece clara: cuando menos, el director de ‘El espíritu de la colmena’ (1973) y ‘El sur’ (1982) merecía interlocución.

‘Cerrar los ojos’ acaba de presentarse en Cannes, y ha gustado mucho. Pero mucho. Es la película de la que todo el mundo habla aquí. Y esa calurosa recepción ha sido interpretada como una evidencia de que Frémaux se equivocó con ella. Y, sumado a otras polémicas en las que el director del festival se ha visto envuelto en los últimos días -por la presencia de Johnny Depp en la Croisette, por el caos organizativo durante el principio de la muestra, por un vídeo viralizado en el que aparece enfrentándose con arrogancia y violencia a un agente de policía-, el asunto ha servido para que muchos cuestionen su credibilidad e incluso su idoneidad para el cargo; un hombre en su posición, después de todo, necesariamente tiene muchos enemigos. Él, de momento, calla. ¿Cómo reaccionará a la carta? ¿Responderá a Erice esta vez? Falta muy poco para averiguarlo.