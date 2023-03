Un 7 de junio de 1985 se estrenaba en los cines Los Goonies. Entonces pocos podían imaginar que la película que relataba las aventuras de estos siete amigos se convertiría en el referente cinematográfico de toda una generación. Ahora, más de 35 años después, la cinta de Richard Donner está de nuevo en boca de todos, después de que en la 95ª edición de los Oscar, uno de sus personajes más queridos se haya hecho con el premio a la mejor interpretación de reparto.

El éxito de Jonathan Ke Quan, el joven Data, le llega después de una vida profesional dura, en la que ha compaginado la actuación con los trabajos detrás de las cámaras mientras esperaba una oportunidad que parecía no llegar nunca.

Ahora, tras conocer la historia de Quan, muchos se preguntan qué fue del resto de actores de la aclamada serie juvenil de los Goonies.

Brand (Josh Brolin)

El hermano mayor de Mikey era Josh Brolin, que debutaba como actor con este largometraje. Un año después protagonizaría Thrashin', una cinta sobre jóvenes patinadores que tuvo un éxito notable. Es el actor de Los Goonies que mayor éxito ha tenido después.

En 2007 es cuando Brolin se convertiría en uno de los imprescindibles de Hollywood con el éxito de No es país para viejos de los Hermanos Coen. Un año después sería nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto por Mi nombre es Harvey Milk.

Ha estado en producciones de prestigio como American Gangster, W., Conocerás al hombre de tus sueños, Valor de ley, Men in Black 3 o Puro vicio. también ha dado vida al poderoso Thanos en el universo cinematográfico de Marvel .

Mikey (Sean Astin)

El intrépido líder de los Goonies estaba interpretado por Sean Astin. Esta cinta fue su debut como actor y siguió apareciendo en filmes de bajo coste y hechos para televisión.

Volvió a obtener reconocimiento tras interpretar a Samwise Gamgee en la saga de El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Después ha seguido apareciendo en capítulos de series como 24, Me llamo Earl, Ley y Orden o NCIS, The Big Ban Theory o Stranger Things. También ha actuado en películas de corte independiente como The Freemason o Do You Believe?

Mouth (Corey Feldman)

Antes de llegar a Los Goonies, Corey Feldman ya tenía una extensa carrera puesto que llevaba actuando desde los 3 años. No sólo estuvo en Los Goonies, Feldman actuó en otras inmortales obras de la época como Gremlins, Jóvenes ocultos y Cuenta conmigo. Tanto trabajó el actor durante su infancia y adolescencia, que los 18 años estaba preparado para retirarse y escribir sus memorias.

Sin embargo, el actor continuó trabajando en series y películas de bajo coste durante los 90. Volvió a estar en el candelero cuando publicó su autobiografía, Coreyography: A Memoir, en la que detalla los abusos con el alcohol y las drogas que cometió siendo muy joven. Actualmente se dedica a aparecer en anuncios, videoclips y cine de bajo coste.

Data (Ke Huy Quan)

El actor de origen vietnamita Ke Huy Quan había actuado un año antes de estar en Los Goonies en la superproducción Indiana Jones y el templo maldito. Tras su paso por Los Goonies, la falta de oportunidades le obligó a centrar su carrera detrás de las cámaras. Ha sido coreógrafo de escenas de acción, dirigiendo películas como X-Men o El único.

En 2022 se estrenó la película 'Todo a la vez en todas partes', donde da vida a Waymond Wang. Su interpretación le valió el Oscar al mejor actor de reparto en la 95ª edición de los premios, celebrada en de marzo de 2023.

Chunk (Jeff Cohen)

Los Goonies no serían lo mismo sin el inolvidable Chunk. Jeff Cohen tenía todos los ingredientes para convertirse en una estrella precoz, pero no fue así.

Después del éxito de Los Goonies, Cohen sólo tuvo breves apariciones en series como Kids Incorporated o la reconocida Amazing Stories. Decidió retirarse de la actuación y estudiar la carrera de empresariales en la Universidad de California. Después se licenciaría en derecho en la misma universidad.

Actualmente tiene éxito con su bufete Cohen & Gardner, que está especializado en derecho relacionado con el espectáculo y el entretenimiento.

Andy (Kerri Green)

Brand estaba enamorado de la adorable Andy que junto con su amiga Stef eran las únicas chicas del grupo. Kerri Green no tuvo mucha suerte después de Los Goonies, teniendo pequeñas apariciones en series como Urgencias o Ley y orden.

En 1999 produjo, escribió y dirigió Bellyfruits, un drama sobre adolescentes que se quedan embarazadas. También cofundó la Independent Women Artist.

Stef (Martha Plimpton)

Junto con su amiga Andy, eran las únicas componentes femeninas de Los Goonies. Plimpton pertenece a una gran estirpe de actores que es la familia Carradine. Ha participado en roles secundarios en múltiples películas pero donde sí ha tenido éxito es en la televisión y en el teatro.

Prueba de ello es el Emmy que ganó en 2012 por su participación en The Good Wife, también estuvo nominada por su aparición en Ley y orden. Estuvo a punto de conseguir el Tony en tres ocasiones y participó en la serie Raising Hope.

Sloth (John Matuszak)

Antes de convertirse en actor, Matuszak fue jugador profesional de fútbol americano. Fue Los Goonies su mayor éxito en la interpretación ya que en 1989 murió por una sobredosis de propoxifeno.

Jake Fratelli

Los villanos de la película, los hermanos Fratelli y su temible madre, ya tenían una extensa filmografía a sus espaldas antes de rodar Los Goonies y tuvieron interesantes proyectos después.

El hermano mayor, Jake, estaba interpretado por Robert David que sería el malvado Franz Sanchez de James Bond en Licencia para matar, la última cinta en la que Timothy Dalton interpreta al mítico espía británico.

Un año antes estuvo en el éxito de acción Jungla de cristal y también actuó en producciones taquilleras como El pacificador. Además desarrolló una interesante carrera como cantante en Las Vegas

Francis Fratelli

El hermano pequeño del Fratelli también gozó de una interesante filmografía después de Los Goonies. Ganó un Emmy al Mejor Actor de Reparto por interpretar a Ralph Cifaretto en Los Soprano.

Es conocido también por su papel de Cypher en Matrix y ha actuado en películas como Memento, El fugitivo y U.S. Marshals. Está en una de las nuevas series de Netlix, Sense8.

Mamá Fratelli

La temible matriarca de los Fratelli, Anne Ramsey participó en series como Enredos de familia o Se ha escrito un crimen antes de aparecer en Los Goonies.

Dos años más tarde el éxito de la película, estuvo en Tira a mamá del tren por la que fue nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, su carrera se vio truncada debido a un cáncer de esófago con el que llevaba luchando varios años y que acabó con su vida en 1988.